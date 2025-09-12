Nếu là một khán giả trẻ, hẳn bạn đã nghe về ồn ào liên quan đến Độ Mixi thời gian qua và đã có cho mình những cảm nghĩ, thậm chí cả đánh giá cá nhân. Nhưng khi đứng ở vị trí một người trẻ đồng thời là phụ huynh có con nhỏ, câu chuyện lại mang màu sắc khác.

Chúng tôi đã trò chuyện với những người dưới 40 tuổi - trong đó có người thẳng thắn nhận mình là “fan cứng của anh Độ”, có người thú nhận “chưa từng xem trọn vẹn một buổi livestream vì… quá chói tai”. Điểm chung của họ là đều có con, cháu nhỏ trong độ tuổi thiếu niên. Khi cùng xem lại đoạn clip xin lỗi đầy tiếng chửi thề của Độ Mixi và những chia sẻ vô tư về shisha, tất cả đều có chung một phản ứng:

“Đây là lời xin lỗi tệ nhất tôi từng nghe. Và chắc chắn tôi sẽ không để con mình tiếp xúc với những clip đầy phát ngôn lệch chuẩn như thế này”.

Clip: Quan điểm của fans, phụ huynh về vụ việc Độ Mixi dùng chất cấm, thái độ xin lỗi.

“Tôi có cảm giác Độ Mixi chưa thật sự nhận thức được vấn đề”

Anh H. (Hà Nội) có biết đến Độ Mixi và phong cách livestream của nam streamer này. Những ngày vừa qua, anh cũng theo dõi vụ việc ồn ào của nam streamer trên MXH, anh bày tỏ sự khó hiểu khi Độ Mixi từng biết thuốc lá điện tử, bóng cười bị cấm nhưng lại giải thích rằng không biết shisha cũng nằm trong danh mục bị cấm.

Chưa kể, video xin lỗi khoảng 2 phút nhưng có tới 14 lần văng tục khiến người xem như anh H. không cảm nhận được Độ Mixi có sự chân thành, nhận thức ra hành vi sai của mình.

“Cảm giác của tôi khi xem video là rất khó chịu và không thể xem hết. Tôi thấy bạn chỉ đang phân trần, lý giải chứ không thể hiện sự hối lỗi hay nhận thức đó là hành vi lệch chuẩn”, anh H. nói thêm.

Nhiều người, trong đó có cả fans Độ Mixi cho biết họ có cảm giác như nam streamer chưa thực sự nhận thức được sựu nghiêm trọng của vấn đề.

Anh T. (30 tuổi, TP.HCM) cho biết bản thân chính là người hâm mộ của Độ Mixi, biết đến nam streamer này qua những clip livestream, những buổi từ thiện,... Và tất nhiên có theo dõi vụ việc Độ Mixi lộ clip hút shisha trong quán bar thời gian vừa qua nhưng khi xem clip xin lỗi thì khó chấp nhận được.

“Mình nghĩ bạn ấy đủ chín chắn để sự nghiêm trọng/quan trọng của vụ việc lần này. Nó cũng phần nào ảnh hưởng xấu tới những người theo dõi bạn, yêu mến bạn. Nên tốt nhất là chỉ nên nhận lỗi, hứa sửa sai thôi”, anh Trung chia sẻ.

Giản Yến Nhi (24 tuổi, TP.HCM) vẫn quan tâm vì vụ việc lan rộng trên mạng, cho rằng Đô Mixi “xin lỗi chỉ vì bị phát hiện”. Trong khi đó, chị Ngô Hạ Uyên (38 tuổi, TP.HCM) - người chưa từng xem Độ Mixi nhưng biết đến sự việc qua mạng xã hội chia sẻ:

“Rõ ràng đây là hành vi vi phạm pháp luật, nhưng cách xin lỗi của bạn ấy thì rất khó hiểu. Vẫn phủ nhận, vẫn chửi tục từ đầu đến cuối, khiến tôi có cảm giác bạn chưa thật sự nhận thức được vấn đề”.

Cấm thì vô lý, nhưng cho con xem thì sợ…

Đang là mẹ của ba con nhỏ, chị Ngô Hạ Uyên cảm thấy ái ngại trước ảnh hưởng từ các thần tượng mạng xã hội đến con trẻ.

“Con mình hiện tại như một tờ giấy trắng, chưa nhận thức rõ cái gì tốt, cái gì không tốt, nên sẽ học theo rất nhanh. Sau này, cách hành xử, lời ăn tiếng nói của con cũng có thể bị ảnh hưởng bởi idol” chị Uyên nhấn mạnh.

Là một phụ huynh có hai con đang trong độ tuổi đến trường, anh Đ. (41 tuổi, Hà Nội) cũng cho biết thất vọng với cách ứng xử của nam streamer. Anh lo ngại hình ảnh hút shisha có thể khiến giới trẻ xem đó là hành vi “ngầu”, ảnh hưởng xấu đến nhận thức, trong khi xã hội đang nỗ lực phòng chống tác hại thuốc lá.

“Con gái tôi lớp 9 thường xem streamer giải trí, còn con trai lớp 3 cũng hay nghe bạn bè kể về idol. Tôi lo hình ảnh hút shisha của nam streamer khiến trẻ nghĩ đó là hành vi bình thường, thậm chí ‘ngầu’. Trong khi xã hội đang ra sức tuyên truyền, thì hành vi này làm phụ huynh chúng tôi mất niềm tin vào người của công chúng,” anh Đ. nói.

Ở góc nhìn khác, anh H. (Hà Nội) cho rằng nên để con tự chọn nội dung giải trí nhưng cần góp ý, nhắc nhở. Vì nếu cấm, trẻ sẽ nảy sinh sự tò mò mạnh mẽ, người làm cha mẹ không thể bên cho 24/24 để quản thúc.

Chị Hồng Nhung (38 tuổi, TP.HCM) cũng đồng tình: “Phụ huynh không thể cấm tuyệt đối, quan trọng là ngồi lại trò chuyện, định hướng để con hiểu đúng.”

Nhiều phụ huynh bày tỏ sự quan ngại.

Từ những chia sẻ trên có thể thấy, dù mỗi phụ huynh có cách tiếp cận và quan điểm khác nhau, điểm chung vẫn là nỗi lo bảo vệ con trước ảnh hưởng lệch chuẩn từ mạng xã hội.

Thần tượng có sức hút mạnh mẽ, đặc biệt với lứa tuổi thiếu niên - nơi tư duy còn đang hình thành. Vì vậy, phụ huynh cần tỉnh táo, theo sát con, sàng lọc và định hướng rõ ràng trước những nội dung mang ngôn từ bạo lực, chửi thề hay cổ súy thói quen xấu, để không biến sự ngưỡng mộ thành cầu nối dẫn con vào thế giới lệch chuẩn.