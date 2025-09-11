HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bị đánh liên tiếp, chồng dùng dao bầu đâm vợ tử vong

Đức Ngọc |

Bị đánh trong khi mâu thuẫn và xô xát, ông S. đã dùng dao bầu đâm vợ tử vong tại nhà.

Chiều 11-9, lãnh đạo xã Đông Thành, tỉnh Nghệ An cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ án mạng chồng dùng dao đâm vợ tử vong.

Chồng dùng dao bầu đâm vợ tử vong trong mâu thuẫn gia đình tại Nghệ An - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc bà N. bị chồng đâm tử vong. Ảnh: Đ.Thành

Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 10-9, bà V.T.N. (SN 1972, trú xóm 6, xã Đông Thành) đi làm về thì xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với chồng là ông N.X.S. (SN 1972) đang nằm nghỉ trên võng trước thềm.

Trong lúc cãi vã, bà N. lấy chiếc quạt của ông S. đang sử dụng rồi đánh liên tiếp vào đầu, mặt và tay chồng.

Bị đánh, ông S. vùng dậy chạy vào bếp lấy 1 con dao bầu ra. Lúc này, bà N. tiếp tục dùng dụng cụ cào lúa tiếp tục đánh vào người chồng. Sau khi tránh được, ông S. dùng dao đâm liên tiếp 2 nhát vào người vợ khiến bà N. gục xuống và tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Công an xã Đông Thành lập tức có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Ngay trong đêm, công an đã bắt giữ ông S..

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

