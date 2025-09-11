“Phòng khám là nơi công cộng”

Luật sư Trương Văn Tuấn (Văn phòng luật sư Trạng Sài Gòn, Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng việc khởi tố bà Chinh theo Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015 về tội gây rối trật tự công cộng là có cơ sở.

Theo ông Tuấn, để xác định hành vi gây rối trật tự công cộng trước tiên phải xác định nơi “gây rối” có phải là “nơi công cộng” hay không.

Hiện nay, khái niệm “ nơi công cộng ” vẫn còn khá chung chung và chưa có quy định thống nhất. Tùy vào hoàn cảnh cũng như nội dung điều chỉnh, mỗi văn bản quy phạm pháp luật có giải thích về nơi công cộng theo một phạm vi nhất định.

Ví dụ: Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá 2012 giải thích địa điểm công cộng là nơi phục vụ chung cho nhu cầu của nhiều người; Nghị định 24/2020/NĐ-CP quy định các địa điểm công cộng không được uống rượu, bia, bia bao gồm: Công viên, nhà chờ xe buýt, rạp chiếu phim, nhà hát, cơ sở văn hóa, thể thao…; Phụ lục I Nghị định 06/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng thì “công trình công cộng” được giải thích bao gồm: Công trình giáo dục, đào tạo, nghiên cứu; Công trình y tế…

Trong đó, Công trình y tế là: Một công trình độc lập, một tổ hợp các công trình sử dụng cho mục đích khám chữa bệnh trong các cơ sở sau: Bệnh viện, phòng khám (đa khoa hoặc chuyên khoa); trạm y tế; nhà hộ sinh, điều dưỡng, phục hồi chức năng, chỉnh hình, dưỡng lão; cơ sở phòng chống dịch bệnh; cơ sở nghiên cứu, thí nghiệm chuyên ngành y tế; các cơ sở y tế khác …

Tóm lại, theo luật sư Tuấn, dựa vào một số quy định trên, có thể hiểu nơi công cộng là nơi phục vụ chung cho nhiều người tại những địa điểm kín như: rạp chiếu phim, nhà hàng, trung tâm thương mại, cơ sở y tế… hoặc các địa điểm mở như: công viên, sân vận động, đường phố, bến xe…

Về hành vi gây rối, ông Tuấn phân tích: Gây rối trật tự công cộng là hành vi cố ý làm mất tình trạng ổn định, có tổ chức, có kỷ luật ở nơi công cộng. Từ đó, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, trực tiếp xâm phạm trật tự công cộng và có thể gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, của xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân. Hành vi gây rối trật tự công cộng là các hành vi xâm phạm đến con người, đến quyền hoặc lợi ích hợp pháp của họ hoặc xâm phạm đến sở hữu và diễn ra tại nơi công cộng.

Biểu hiện cụ thể của hành vi gây rối trật tự công cộng có thể là: Hành vi sử dụng vũ lực, đe dọa sử dụng vũ lực hoặc có hành vi gây nguy hiểm cho người khác như đánh nhau, ẩu đả, gây thương tích cho người khác; Hăm dọa, đe dọa dùng vũ lực để uy hiếp, cưỡng đoạt tài sản của người khác; Sử dụng hung khí nguy hiểm như dao, kiếm, súng,… để đe dọa, tấn công người khác; Gây ồn ào, náo loạn, gây mất trật tự nơi công cộng như: hô hào, cổ vũ quá khích, sử dụng loa đài công suất lớn gây ồn ào;…

Từ những phân tích trên, ông Tuấn khẳng định phòng khám nha khoa là một cơ sở y tế, nơi phục vụ nhu cầu chung cho nhiều người, vì vậy thuộc phạm vi “nơi công cộng” theo quy định pháp luật.

Trong trường hợp này, chủ cơ sở nha khoa bị khởi tố về hành vi “gây rối trật tự công cộng” là có cơ sở. Theo thông tin từ báo chí, đoạn video clip thì bà C vì đã có hành vi đe dọa, đánh, giật điện thoại và làm hư hỏng tài sản của người khác tại cơ sở khám chữa bệnh (nơi phục vụ chung cho nhu cầu của nhiều người) gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự cũng như cản trở hoạt động bình thường của các cá nhân khác đang khám, chữa bệnh tại đây. Đây chính là dấu hiệu của hành vi gây rối trật tự công cộng.

Có thể xem xét thêm tội cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản

Ở góc nhìn khác, Tiến sĩ – Luật sư Lê Bá Thường (Đoàn Luật sư TPHCM), Viện trưởng Viện Nghiên cứu Pháp luật và Văn hóa Doanh nghiệp nhấn mạnh, hành vi của bà Chinh có thể bị xử lý thêm nhiều tội danh.

Tiến sĩ – Luật sư Lê Bá Thường

Trước hết, hành vi "đe dọa, đánh" chị N.T.T.T đã xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe và danh dự của người khác. Dù hậu quả thương tích chưa được kết luận, hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017.

Cụ thể, khoản 1 của điều luật này quy định hình phạt đối với hành vi cố ý gây thương tích cho người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể dưới 11% nhưng thuộc các trường hợp như "dùng hung khí nguy hiểm" hoặc "có tính chất côn đồ". Việc tấn công khách hàng ngay tại phòng khám có thể được xem là có tính chất côn đồ.

Bên cạnh đó, việc "giật điện thoại và làm hư hỏng tài sản" của khách hàng có thể cấu thành Tội cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015. Nếu giá trị tài sản bị hư hỏng từ 2.000.000 đồng trở lên, bà Chinh sẽ phải đối mặt với trách nhiệm hình sự theo tội danh này.

Cuối cùng, như Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, toàn bộ hành vi cãi vã, hành hung, gây mất an ninh trật tự tại nơi công cộng (phòng khám là nơi diễn ra các hoạt động dịch vụ) đã cấu thành Tội gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015. Hành vi này đã ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Do đó, việc tạm giữ hình sự bà Chinh là có căn cứ pháp lý vững chắc”.