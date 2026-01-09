Clip em bé dũng cảm 'lườm' bác sỹ khi lấy máu khiến dân mạng cười bò

Em bé 1 tuổi "lườm" cả bác sỹ lúc lấy máu khiến dân mạng không khỏi thích thú. (Nguồn: Hoa Lan Nam Dương)

Trong clip đang nổi trên mạng xã hội TikTok, em bé 1 tuổi đi khám bệnh và được lấy máu, khi kim tiêm đâm vào tay bé không hề khóc hay mếu máo sợ hãi, vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt chăm chú theo dõi thao tác của nhân viên y tế, thậm chí còn "lườm", thể hiện điệu bộ đúng chất "tổng tài".

Với dòng chú thích "Anh thanh niên lấy máu còn lườm cả bác sỹ" , clip này nhanh chóng thu hút gần 2 triệu lượt xem, 100 nghìn lượt yêu thích. Trong hàng nghìn bình luận, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự yêu thích đối với dáng vẻ thản nhiên của bé: " Đúng chất tổng tài đi vi hành, bị đau cũng phải giữ vững phong thái lạnh lùng. Em bé quá giỏi luôn, vừa thương mà cũng vừa đáng yêu "...

"Đây là đang muốn nhanh nhanh về uống sữa mà vẫn phải ngồi chờ tiêm. Bác sỹ chắc cũng phải run tay khi bị 'sếp' giám sát kỹ thế này"; "Đúng là thanh niên cứng của năm! Không một giọt nước mắt, không kêu khóc luôn, nể thật sự"; "Nhìn em dũng cảm quá, chả bù cho mình 25 nồi bánh chưng rồi mà thấy kim tiêm vẫn muốn xỉu"; "Mẹ dạy ở nhà là đàn ông ra đường không được khóc"...

Phan Giang viết: "Em bé đúng kiểu nhiều cái tôi muốn nói bác sỹ lắm rồi đấy nhé nhưng vì chưa biết nói nên lại thôi nha. Sau thể nào lớn lên, em cũng kể với bạn bè rằng hồi nhỏ đi tiêm nhưng không hề khóc một chút nào, chỉ đau hơn kiến cắn một chút thôi".

Thành Lộc hài hước: "Xin giới thiệu với cô chú, con chính là vua lỳ đòn. Nếu cô chú nào mà vẫn còn sợ đi tiêm thì sang con đào tạo cho một buổi. Đảm bảo lần sau gặp thì chắc chắn bác sỹ sẽ sợ mình. Còn nếu bác sỹ không sợ mình mà tiêm cho mũi nữa thì mình xin phép xách balo ra về".

Nhiều người ngợi khen sự dũng cảm và điệu bộ "tổng tài" của em bé. (Ảnh chụp màn hình)

Không ít dân mạng "tự thú" rằng mình trưởng thành rồi mà sợ đi tiêm hơn cả em bé. "Hôm bữa cũng đi lấy máu như vậy, bác sỹ lấy máu xong là mình khóc lên khóc xuống. Năm nay, mình 41 tuổi rồi mà thua đứa 14 tháng tuổi" , Hồng Anh nói.

Thư Nguyễn viết: "Hồi sinh viên mình cũng tí tớn đi hiến máu như mọi người. Xong bác sỹ đâm cái kim tiêm to quá, không chịu được khóc ầm lên, đúng là ngại hết cả hội trường. Công nhận, em bé được mẹ rèn đâu cái thần thái đỉnh của chóp, sau lớn lên chắc chắn sẽ bướng lắm đây".

Kiều Oanh bình luận: "Mình có tật sợ bệnh viện, mỗi lần vào đó ngửi mùi kháng sinh là thấy bủn rủn chân tay. Trong khi con mình đi viện đúng một lần thì lại thích đi, lâu lâu lại bảo mẹ ơi cho con vào bệnh viện đi chơi, đi tiêm đi. Đúng là ghét của nào trời trao của đó".

Ngoài ra, nhiều mẹ bỉm chia sẻ phương pháp để đưa con đi tiêm không khóc. Thu Giang viết: "Thông thường, khi đến bệnh viện, trẻ thường cảm thấy bất an và sợ hãi do nơi lạ. Mình toàn bảo con là đi chơi, xong bác sỹ cầm kim tiêm là đồ chơi. Thế là bé ngồi ngoan không khóc luôn".

Khánh Vũ gợi ý: "Một yếu tố mà mọi người thường ít chú ý khi đưa trẻ đi tiêm là tư thế ôm và giữ bé. Nếu có người quen ôm trong lòng và đem theo một vài món đồ chơi quen thuộc cầm ở tay, thì chắc chắn lúc tiêm bé sẽ đỡ cảm giác sợ hãi. Trẻ nhỏ thường sợ người lạ, bác sỹ nên quấy khóc".