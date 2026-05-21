Clip du khách Tây cưỡi trâu, ngã lộn xuống ruộng vẫn cười gây sốt mạng

Clip anh Tây học cách cưỡi trâu khiến dân mạng cười bò. (Nguồn: @cogaithonque205)

Đối với du khách quốc tế, những trải nghiệm nông nghiệp truyền thống khi đi du lịch Việt Nam vừa giúp tăng thêm kiến thức văn hóa, vừa đem lại cảm giác mới lạ và đầy thú vị. Dù đến từ những đô thị hiện đại và quen sống đầy đủ tiện nghi nhưng khi đặt chân đến miền quê Ninh Bình, họ tìm thấy niềm vui không nhỏ trong những công việc chân lấm tay bùn của nhà nông.

Đoạn clip đang gây sốt mạng xã hội ghi lại cảnh một nam du khách nước ngoài đang cố gắng thử cưỡi trâu tại Ninh Bình. Để có thể trụ lại trên lưng "người bạn của nhà nông", anh nằm rạp người xuống, cố gắng bám lấy bằng cả tay lẫn chân. Lúc đầu có vẻ như chú trâu không muốn di chuyển nhưng khi bác nông dân phía sau vỗ vào hông, nó bất ngờ chạy đi khiến vị khách Tây ngã lăn xuống ruộng lúa nước.

Dù lấm lem và ướt lướt thướt, anh vẫn cười hớn hở và tiếp tục leo lên lưng trâu để thử cưỡi lần nữa. Đoạn cuối clip là hình ảnh những trải nghiệm làm nông dân Việt Nam khác như lội ao nơm cá, trèo cây hái mít... mà mỗi khung hình đều tràn ngập nụ cười.

Clip thu hút hơn 2 triệu lượt xem trên nền tảng TikTok. Dân mạng thích thú bình luận đầy hài hước: "Trâu này trâu nội địa, chưa học tiếng Anh nên khó cưỡi lấm anh Tây ơi"; "Quả này về nước tha hồ có chuyện kể với bạn bè là từng suýt được tắm bùn khoáng tự nhiên miễn phí tại Ninh Bình".

"Người ta đi du lịch là để chữa lành tâm hồn, còn vị khách này là đi để thử thách lòng dũng cảm và đo độ sâu của ruộng lúa Việt Nam"; "Phải công nhận du khách nước ngoài họ dũng cảm và chịu chơi thật, cứ thấy cái gì gắn liền với văn hóa bản địa là lao vào trải nghiệm ngay, dù cái kết có hơi lấm lem bùn đất một tí"...

Mai Huyền viết: "Biểu cảm biến đổi từ háo hức, tự tin sang hoảng hốt, bàng hoàng của anh Tây mà tôi không nhịn nổi cười. Như này thì anh mới hiểu rằng lái máy cày còn dễ hơn gấp chục lần phải cưỡi trâu. Ninh Bình hân hạnh tài trợ chuyến đi thanh lọc tâm hồn và thử thách độ dẻo dai của xương khớp".

Xem cảnh này, nhiều cư dân mạng cũng muốn thử cưỡi trâu cho biết. (Ảnh chụp màn hình)

Bên cạnh đó, không ít dân mạng bày tỏ tự hào vì Việt Nam có nhiều tour du lịch nông nghiệp độc đáo, phát huy lợi thế văn hóa đồng ruộng. "Đấy, cứ bảo sao du lịch Việt Nam dạo này hot rần rần trên mạng quốc tế! Mấy cái tour du lịch nông nghiệp kiểu này vừa giúp giữ gìn nét đẹp văn hóa đồng ruộng, lại vừa cho khách nước ngoài biết thêm đời sống nông dân thực thụ", Thanh Nga chia sẻ.

Trung Tuyến bình luận: "Văn hóa đồng ruộng quê mình giờ thành đặc sản khiến du khách quốc tế mê mệt. Mấy tour nông nghiệp này không chỉ tạo công ăn việc làm cho bà con, mà còn là cách quảng bá hình ảnh Việt Nam siêu tự nhiên và gần gũi".

Xem clip, nhiều phụ huynh cũng muốn đưa con về tham gia tour du lịch chăn trâu. Thùy Dương chia sẻ: "Xem cái clip này xong là tôi phải tag ngay ông chồng vào để lên kế hoạch hè này cho hai đứa nhỏ về Ninh Bình làm một khóa làm nông mới được. Ở thành phố suốt ngày chỉ biết tivi với iPad, cho về đây lội ruộng, chăn trâu cho biết thế nào là lao động thực sự".

Quỳnh Anh chia sẻ: "Ý tưởng đưa các con tham gia tour nông nghiệp này quá hay luôn các mẹ ơi! Thời buổi này trẻ con thành phố nhiều đứa nhìn con trâu còn tưởng con bò, nhìn hạt gạo còn chẳng biết từ đâu ra. Phụ huynh tụi tôi là cực kỳ ủng hộ mấy hoạt động chăn trâu, cấy lúa thế này".