Clip đôi nam nữ bị quay cảnh thân mật trong xe Mercedes gây bão mạng: Người trong cuộc nói gì mà vẫn bị chỉ trích dữ dội?

Tối ngày 11/8, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh đôi nam nữ được cho là có hành động thân mật quá mức bên trong chiếc xe ô tô hiệu Mercedes chạy chậm chậm bên đường. Đáng nói khi cặp đôi còn bật đèn xe, hạ cửa kính như cố tình để người khác quay lại trước khi phóng xe rời đi.

Hình ảnh phản cảm được quay lại và phát tán lên mạng xã hội gây bức xúc

Đoạn clip trên sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng hành vi này phản cảm, trong khi một số ý kiến nhận định đây có thể là nội dung dàn dựng nhằm câu view, câu like trên mạng xã hội. Ngay trong sáng 12/8, đoạn clip nói trên tiếp tục được lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Ngay sau đó, tài khoản Q.S. đã nhanh chóng lên tiếng đính chính toàn bộ sự việc. Q.S. đứng cạnh chiếc xe Mercedes màu đỏ đã xuất hiện trong đoạn clip và nói, "Tình hình là chiếc xe này cũng khá là nổi tiếng trên mạng xã hội từ hôm qua đến giờ rồi. Thì hôm nay em lên clip đính chính là hôm qua em có mượn chiếc xe này của ông anh em để quay clip vui vui thôi nhưng không ngờ nó lại nhận được nhiều sự chú ý đến thế.

Nam thanh niên đã lên tiếng đính chính sự việc và cho biết đó chỉ là dàn dựng để quay clip câu view

Hiện tại clip cũng rất ảnh hưởng đến cuộc sống đời tư của ông anh em. Em khẳng định với mọi người là clip nó chỉ là "content" thôi và em vẫn còn hình ảnh bên trên đây. Mong mọi người chia sẻ và đính chính lại sự việc vì nó không có gì như clip cả".

Dù đã lên tiếng giải thích, Q.S. vẫn hứng nhiều chỉ trích. Không ít cư dân mạng bày tỏ bức xúc, cho rằng đây là hành vi câu view, câu like phản cảm.

Không ít cư dân mạng cho rằng trò câu view, câu like bằng nội dung phản cảm sẽ để lại hệ lụy tiêu cực, làm xấu môi trường mạng và ảnh hưởng đến nhận thức của giới trẻ. Thậm chí không ít người còn cho rằng thanh niên này sẽ sớm "lên phường" nộp phạt vì hành vi câu view câu like này.

“Không nên đem mấy nội dung phản cảm ra câu view. Dựng clip kiểu này thì khác gì tự phá hình ảnh rồi đá đổ chén cơm của chính mình. Đến đây là hết vui rồi nhé thanh niên", tài khoản D.P chia sẻ.

Đáng chú ý, một bình luận nhận được nhiều lượt đồng tình cho rằng: “Content không tí văn minh nào, lại còn phản cảm khiến người xem khó chịu. Chưa kể hiện nay trẻ con cầm điện thoại rất nhiều. Không phải cứ dàn dựng câu view câu like rồi lên đính chính, xin lỗi là xong đâu. Mong cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm hành vi câu like phản cảm nói trên để xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên không gian mạng”.