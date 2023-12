Vụ đại úy "dởm" gọi điện lừa đảo gặp đúng cảnh sát thật: Lời cảnh báo nóng từ Bộ Công an

Bộ Công an cho hay, thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày càng nhiều và có diễn biến phức tạp, với nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội tinh vi, có xu hướng đan xen, kết hợp giữa nhiều hình thức lừa đảo khác nhau; có những vụ án mang tính chất lừa đảo xuyên quốc gia trên không gian mạng, gây thiệt hại lớn về tài sản và bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Lực lượng Công an đã và đang tập trung triệt phá các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp góp phần giữ an toàn, lành mạnh trên hệ thống mạng tại Việt Nam. Thế nhưng, do sự chủ quan và thiếu cảnh giác, đề phòng của một bộ phận không nhỏ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, đã khiến cho các đối tượng phạm tội vẫn có thể dễ dàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Mới đây, Bộ Công an đã đăng tải clip ghi lại phương thức các đối tượng giả danh công an gọi video nhằm mục đích lừa đảo.

Trong đoạn clip, một đối tượng tự xưng là đại uý Trần Văn Hùng, công các tại PC02, Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ mạo danh và cần nạn nhân phối hợp. Điều đặc biệt là khi gọi video call, đối tượng có cho xuất hiện hình ảnh 2 người mặc quân phục công an như đang ngồi làm việc tại văn phòng. Sau đó, đối tượng tắt camera và yêu cầu nạn nhân phải ngồi trong phòng có 1 mình để tiện "làm việc" với công an.

Clip kẻ lừa đảo gặp đúng công an thật

Không những thế, đối tượng còn hỏi chi tiết xem nạn nhân đang ở đâu, có 1 mình hay người khác, sử dụng điện thoại gì hay thậm chí điện thoại còn bao nhiêu phần trăm pin vì "quá trình làm việc tốn khá nhiều pin điện thoại".

Sau khi hỏi rất chi tiết những vấn đề xung quanh, đối tượng nói bắt đầu quá trình "lưu âm" và yêu cầu nạn nhân cung cấp các thông tin cá nhân như tên, tuổi, địa chỉ, số CCCD...

Tuy nhiên, khi phía nạn nhân bật camera lên có mặc quân phục công an thì đối tượng bất ngờ và hỏi anh là công an à? anh công tác ở đâu đây? Khi được trả lời là công an ở Sài Gòn thì đối tượng nói "tôi nhìn mặt anh là tôi biết anh giỡn từ nãy rồi... " sau đó không lâu thì đối tượng tắt máy.

Nhiều người xem clip xong đều thấy "hú hồn" vì đối tượng lừa đảo quá chuyên nghiệp, lời nói và hình ảnh rất thuyết phục. Nếu nạn nhân trong clip không phải là công an hoặc rất cảnh giác thì khả năng đã bị đối tượng dẫn dắt làm theo lời chúng.

Các phương thức nhận biết hành vi lừa đảo



Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp, mà các đối tượng thường sử dụng có đặc điểm chung là ẩn danh dưới số điện thoại giống hệt số điện thoại công khai của cơ quan Công an, Viện Kiểm sát để gọi điện cho bị hại, thông báo họ đang bị kiện vì nợ tiền hoặc có liên quan đến một vụ án, chuyên án mà Cơ quan Công an đang điều tra, xác minh, đã có lệnh bắt của Viện Kiểm sát nhân dân....

Từ đó, bọn chúng yêu cầu bị hại kê khai tài sản, số tiền mặt hiện có và số tiền gửi trong các tài khoản ngân hàng. Sau đó, các đối tượng dùng lời lẽ đe dọa sẽ bắt tạm giam nạn nhân để điều tra và yêu cầu họ chuyển tiền hoặc đọc mã OTP để chúng thực hiện việc chuyển tiền vào các tài khoản của chúng với vỏ bọc để xác minh, điều tra.

Ngoài ra, còn có một đặc điểm khác của các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng mà người dân có thể dễ dàng nhận biết, đó là: Các đối tượng yêu cầu bị hại không được kể câu chuyện vừa trao đổi cho bất kỳ ai, mục đích nhằm để nạn nhân không có đủ thời gian để kiểm tra thông tin, không trình báo cho cơ quan Công an được biết.

Mặc dù nhiều bị hại không có khuất tất, không có sai phạm, nhưng trước những lời đe dọa, thúc giục của các đối tượng dẫn đến lo lắng và không đủ tỉnh táo để nhận biết sự việc bị lừa đảo.

Một số kịch bản lừa đảo phổ biến hiện nay - Nguồn: Báo Chính phủ

Qua công tác nắm tình hình, số bị hại bị các đối tượng lừa đảo bằng hình thức mạo danh, giả danh cán bộ các cơ quan tư pháp đều là những bị hại ít cập nhật thông tin xã hội, báo chí; thiếu ý thức cảnh giác với tội phạm; không có kiến thức về bảo mật thông tin cũng như hiểu biết về các hoạt động tố tụng hình sự.

Khi xảy ra vụ việc, nạn nhân không biết thông tin về đối tượng, không biết tại sao bị mất tiền trong tài khoản, hoặc lo sợ bị mất uy tín nên không trình báo với cơ quan Công an, gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý.

Bộ Công an cảnh báo tuyệt đối không làm điều này

Bộ Công an nêu rõ, Cơ quan Công an các cấp khi làm việc, xác minh, điều tra với các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sẽ có cán bộ đến làm việc trực tiếp hoặc có văn bản thông báo, triệu tập gửi đến chính quyền địa phương, địa chỉ công ty, thân nhân gia đình và người mà cơ quan Công an muốn làm việc. Tuyệt đối không làm việc thông qua điện thoại và mạng xã hội.

Vì vậy, Bộ Công an khuyến cáo, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cần đề cao cảnh giác khi nhận các cuộc gọi điện thoại từ người lạ, tự xưng là cán bộ các cơ quan nhà nước và các cơ quan tư pháp, tiến hành tố tụng hình sự, để thông báo, yêu cầu điều tra vụ án qua điện thoại hoặc giả danh nhân viên ngân hàng, bưu điện, bảo hiểm, thanh tra, hải quan... yêu cầu nhận tiền, quà bưu phẩm có giá trị lớn hoặc đóng các khoản phí, trả các khoản nợ không xác định.

Đồng thời, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, số chứng minh thư (căn cước công dân), địa chỉ nhà ở, số tài khoản ngân hàng, mã OTP trên điện thoại cá nhân... cho bất kỳ ai không quen biết hoặc khi chưa biết rõ nhân thân, lai lịch. Khi gặp những tin nhắn thông qua các trang mạng xã hội để vay tiền, nhờ mua thẻ điện thoại, yêu cầu chuyển tiền để xác minh tài khoản; nhờ tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ nước ngoài... thì cần đặc biệt cảnh giác, tuyệt đối không làm theo; nhanh chóng liên hệ hoặc gọi điện thoại nói chuyện trực tiếp với người đó để kiểm tra thông tin.



Khi nhận các cuộc điện thoại có dấu hiệu nêu trên, người dân cần bình tĩnh, không lo sợ, nhanh chóng liên hệ với người thân, bạn bè để được tư vấn. Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì kịp thời thông báo cho Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc tra cứu địa chỉ tố giác tội phạm trên Chuyên mục “Hướng dẫn tố giác tội phạm” của Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an (địa chỉ http://bocongan.gov.vn hoặc http://mps.gov.vn) để được tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết.



https://soha.vn/clip-dai-uy-cong-an-dom-goi-dien-thoai-lua-dao-gap-trung-cong-an-va-cai-ket-day-bat-ngo-2023120816565914.htm