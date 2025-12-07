CLIP: Đại tá quân đội tiết lộ khoảnh khắc chiến sĩ áo trắng và áo xanh cứu 60 mạng người

Sáng 7-12, Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng do đại tá Trần Hữu Ích – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP – dẫn đầu đã đến thăm và trao quà hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam (phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng) nhằm giúp đơn vị sớm khắc phục thiệt hại sau các đợt mưa lũ vừa qua.

Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, trao 100 triệu đồng hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam

Thay mặt đoàn, đại tá Trần Hữu Ích bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc trước những tổn thất nặng nề mà bệnh viện phải gánh chịu trong đợt mưa lũ lịch sử, khi nhiều khu vực bị ngập sâu chưa từng có, khiến cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế hư hại nghiêm trọng.

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cho biết trong những ngày cao điểm của mưa lũ, ông đã trực tiếp có mặt tại bệnh viện để chỉ đạo lực lượng quân sự hỗ trợ lương thực, thực phẩm, triển khai cứu trợ khẩn cấp, kịp thời giúp 1.600 bệnh nhân, thân nhân và đội ngũ y – bác sĩ vượt qua giai đoạn nguy hiểm.

Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, trao quà cho các y bác sĩ tại Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc

Vào thời điểm nước ngập sâu, có 60 bệnh nhân đang chạy thận ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam mà không có điện. "Trước tình hình cấp bách này, bộ đội đã kịp thời mang xăng dầu vào. Nhờ đó, chúng ta mới nổ máy, vận hành và chạy được các phương tiện, trang thiết bị khác để duy trì sự sống cho bệnh nhân.

Có thể nói, sự chung tay nỗ lực của lực lượng vũ trang cùng các y bác sĩ của bệnh viện đã giúp chúng ta cứu thành công 60 bệnh nhân cần máy móc để chạy thận. Đây là những chiến công của áo trắng và áo xanh cùng sánh vai trong thời gian qua, có thể nói là một hình ảnh rất đẹp" – đại tá Trần Hữu Ích chia sẻ.

CLIP: Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, chia sẻ về thời khắc các chiến sĩ áo trắng với sự phối hợp của chiến sĩ áo xanh cứu sống các bệnh nhân

Ngay sau khi nước rút, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện, trang bị tiếp tục được triển khai đến bệnh viện để thu dọn bùn đất, tiêu độc khử trùng, khôi phục các khu điều trị, giúp đơn vị sớm ổn định hoạt động khám – chữa bệnh cho người dân.

Đại tá Trần Hữu Ích mong rằng trong thời gian tới, cùng với lực lượng vũ trang, chúng ta sẽ luôn luôn hướng về sự bình yên của nhân dân, phải đặt quyền lợi, lợi ích cuộc sống và việc chăm sóc sức khỏe của người dân lên trên hết.

"Quân đội sẽ luôn luôn đồng hành cùng các đồng chí để chăm lo sức khỏe cho nhân dân trong những lúc khó khăn nhất" – đại tá Trần Hữu Ích nhấn mạnh.

Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, tặng quà cho các bệnh nhân bị bệnh nặng đang điều trị

Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cùng đơn vị tài trợ đã trao 100 triệu đồng hỗ trợ bệnh viện khắc phục thiệt hại sau mưa lũ.

Ngoài ra, đại tá Trần Hữu Ích cũng đến thăm, động viên và trao tặng 5 triệu đồng cho đội ngũ y – bác sĩ; tặng quà cho 5 bệnh nhân nặng (mỗi người 1 triệu đồng) đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, góp phần giúp họ thêm vững tin, sớm vượt qua khó khăn và phục hồi sức khỏe.