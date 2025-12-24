HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

CLIP: Công an đột kích triệt phá đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia

Cao Nguyên |

Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk đồng loạt đột kích các điểm mua bán ma túy ở nhiều tỉnh, thành trong đường dây ma túy xuyên quốc gia.

Ngày 24-12, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo cung cấp thông tin về kết quả đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm về ma túy với số lượng lớn.

Công an Đắk Lắk triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia lớn nhất năm 2023 - Ảnh 1.

Công an đào xới khu vườn của đối tượng Vũ Đình Trọng, thu giữ lượng lớn ma túy

CLIP: Công an tỉnh Đắk Lắk triệt phá đường dây mua bán ma túy số lượng lớn

Theo đó, sau thời gian theo dõi, ngày 17-12, Công an tỉnh Đắk Lắk xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán ma túy từ Campuchia về tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành.

Trong chuyên án, từ ngày 17 đến 20-12, Ban chuyên án huy động 200 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với công an các địa phương đồng loạt tấn công, bắt giữ, khám xét khẩn cấp các đối tượng tại các tỉnh, thành như Đắk Lắk, Lâm Đồng, TPHCM.

Kết quả triệt phá 1 đường dây mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ và triệu tập 19 đối tượng, thu giữ 9,2 kg ma túy tổng hợp, 2 khẩu súng, nhiều viên đạn cùng nhiều tang vật liên quan.

Phát hiện kho phụ tùng xe điện không rõ nguồn gốc, nguy cơ cháy nổ ở TP.HCM
Tags

công an tỉnh Đắk Lắk

đường dây mua bán ma túy

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại