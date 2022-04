Clip: Cố lao xe máy qua dòng nước lũ, người đàn ông bị cuốn trôi

Nguồn clip: Newsflare

Sự việc được ghi lại ở Thành phố Tabuelan, tỉnh Cebu, Philippines.

Trong clip, một người đàn ông đang liều lĩnh điều khiển xe máy băng qua dòng nước dâng cao. Khi đang băng qua cây cầu ngập nước, chiếc xe hai bánh lật nhào, bị lũ cuốn trôi. Người lái xe đã cố gắng nhảy ra khỏi ngoài và bị dòng nước mạnh cuốn đi.

Chứng kiến nsự việc, những người đứng trên bờ không khỏi la hét. Một số người đã nhanh chóng chạy lại giúp đỡ người đàn ông. May mắn là anh ta đã bám được vào một sợi dây trước khi bị rơi xuống dưới.

Các quan chức địa phương cũng cố gắng đưa người đàn ông đến nơi an toàn nhưng họ không thể lấy lại chiếc xe máy của anh ta.

Bão nhiệt đới Megi đã đổ bộ vào thành phố Guiuan, miền Đông Samar lúc 7h30 ngày 10/4 với sức gió duy trì tối đa lên tới 75 km/h.

Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu rủi ro thiên tai Quốc gia cho biết, ít nhất 58 người đã chết do lở đất và lũ lụt do bão gây ra. Cơ quan này cho biết thêm, hơn 34.583 người dân địa phương đã sơ tán đến 348 trung tâm an toàn ở các khu vực khác nhau.