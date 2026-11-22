Đoạn camera an ninh ghi lại cảnh một cô gái trượt khỏi máy chạy bộ rồi rơi qua ô cửa sổ mở ngay phía sau đang khiến hàng triệu người dùng mạng xã hội X bàng hoàng. Đằng sau đoạn clip là một vụ tai nạn có thật ở Indonesia, kéo theo phiên tòa xét xử chủ phòng tập vì tội vô ý làm chết người.

Tối 14/11, tài khoản X @_Kuscubasi ở Thổ Nhĩ Kỳ đăng lại đoạn video, kèm dòng chú thích kể rằng một phụ nữ 22 tuổi ở Indonesia đã mất mạng khi đang tập trên máy chạy bộ thì mất thăng bằng và ngã qua cửa sổ tầng ba phía sau. Bài đăng không ghi thời điểm xảy ra sự việc. Chỉ trong thời gian ngắn, nó đã vượt 5,3 triệu lượt xem, hơn 23.000 lượt thích và hàng trăm bình luận bàng hoàng. Nhiều người tưởng đây là tai nạn vừa xảy ra, nhưng thực tế đoạn clip được trích từ một vụ việc gây chấn động Indonesia hồi giữa năm 2024.

Đoạn camera an ninh ghi lại vụ tai nạn tại phòng tập ở Pontianak, Indonesia. Nguồn: X



Đoạn camera an ninh ghi lại vụ tai nạn tại phòng tập ở Pontianak, Indonesia. Nguồn: X

Chuyện gì đã xảy ra trong phòng tập?

Theo báo iNews (Indonesia), tai nạn xảy ra vào chiều thứ Ba, ngày 18/6/2024, tại một phòng tập trên đường Paris 2, quận Pontianak Tenggara, thành phố Pontianak, tỉnh Tây Kalimantan. Nạn nhân là một cô gái 22 tuổi, được truyền thông địa phương gọi bằng tên viết tắt F.N.

Báo Kompas dẫn lời cảnh sát cho biết hôm đó cô đến phòng tập cùng bạn trai và em ruột. Bạn trai rủ cô tập ở tầng hai, nhưng cô muốn dùng máy chạy bộ ở tầng trên. Sau khoảng 30 phút chạy, cô giảm tốc độ để đi bộ chậm. Trong lúc vừa đi vừa lau mồ hôi, băng chuyền vẫn chạy và kéo cô lùi dần về phía sau. Cô mất thăng bằng, trượt khỏi đuôi máy và ngã ngửa vào ô cửa sổ đang mở.

Băng chuyền vẫn chạy, kéo cô gái lùi dần về phía ô cửa sổ đang mở. Ảnh: X

Ô cửa sổ chỉ cách máy chạy 60cm

Theo kết quả khám nghiệm hiện trường, ô cửa sổ chỉ cách đuôi máy chạy khoảng 60cm, rộng 90cm, còn mép dưới chỉ cao hơn sàn khoảng 30cm. Camera cho thấy cô cố bám vào khung cửa nhưng không giữ được. Theo iNews, cô rơi thẳng xuống khu vực lối vào phòng tập vì bên ngoài cửa sổ không có ban công hay song sắt bảo vệ. Một nhân chứng kể ban đầu không ai dám động vào nạn nhân, sau đó mọi người cùng đưa cô lên ô tô tới bệnh viện. Cô không qua khỏi do chấn thương nặng ở đầu. Theo bản tin của Tòa án quận Pontianak, giám định pháp y ghi nhận nạn nhân có vết rách ở đầu, gãy cột sống và bầm tím khắp người.

Camera cho thấy cô gái cố bám vào khung cửa nhưng không giữ được. Ảnh: X

Trưởng phòng Cảnh sát hình sự thành phố Pontianak, ông Antonius Trias Kuncorojati, nhận định cách bố trí phòng tập khiến người dùng rất dễ gặp tai nạn. Máy chạy bộ được đặt quay lưng ra cửa sổ, một vị trí lẽ ra không nên có. Theo ông, cửa sổ bình thường vẫn đóng nhưng hôm đó lại mở. Lớp kính cửa chỉ dày vài milimét, cửa không có cơ chế khóa, còn miếng dán cảnh báo không được mở cửa thì đã bị hỏng, mờ chữ.

Dãy máy chạy bộ được đặt quay lưng ra cửa sổ, chỉ cách ô kính khoảng 60cm. Ảnh: X

Khi làm việc với cảnh sát, chủ phòng tập giải thích máy chạy được quay vào trong vì nếu quay mặt ra cửa sổ, tầm nhìn sẽ hẹp và người tập dễ thấy nhàm chán. Theo Kompas, phía phòng tập cho biết cửa sổ được mở để lau kính bên ngoài nhưng nhân viên quên đóng lại. Cảnh sát đã lấy lời khai 8 nhân chứng, đồng thời thừa nhận Indonesia chưa có quy định riêng về cách bố trí thiết bị trong phòng gym. Phòng tập phải đóng cửa ba ngày và bị xem xét lại giấy phép hoạt động.

Phiên tòa khép lại bằng lời tha thứ

Chủ phòng tập là ông Suyadi, còn gọi là Ahian, sau đó bị truy tố theo Điều 359 Bộ luật Hình sự Indonesia với tội vô ý làm chết người. Tại tòa, công tố viên đề nghị mức án 2 năm 6 tháng tù, cho rằng bị cáo đã lơ là khi không lắp thiết bị an toàn ở cửa sổ, để máy chạy cách ô kính ai cũng mở được chỉ 60cm. Phía luật sư bào chữa khẳng định đây thuần túy là tai nạn. Họ nói cửa sổ do một người tập khác mở, đồng thời nhấn mạnh thân chủ đã hợp tác và giúp đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Bước ngoặt đến khi gia đình nạn nhân chấp nhận lời xin lỗi của ông Suyadi. Thỏa thuận hòa giải được ghi vào biên bản phiên tòa, theo Quy định số 1 năm 2024 của Tòa án Tối cao Indonesia về công lý phục hồi. Ngày 12/8/2025, Tòa án quận Pontianak tuyên ông Suyadi phạm tội vô ý làm chết người, phạt 1 năm tù nhưng không phải thi hành án nếu không tái phạm trong thời gian thử thách 6 tháng. Ông được trả tự do ngay trong ngày.

Vụ án được xét xử tại Tòa án quận Pontianak và khép lại bằng thỏa thuận hòa giải. Ảnh: PN Pontianak

“Chúng tôi đã tha thứ. Điều quan trọng là đừng để chuyện này lặp lại”, mẹ nạn nhân nói sau phiên tòa. Về phần mình, ông Suyadi hứa sẽ cải tạo phòng tập, lắp song sắt cho toàn bộ cửa sổ: “Tôi muốn chắc chắn nơi này an toàn. Tôi không muốn có thêm nạn nhân nào nữa.”

Hơn hai năm sau, đoạn clip quay lại mạng xã hội như một lời nhắc rằng chiếc máy chạy bộ quen thuộc nhất phòng gym cũng có thể trở thành mối nguy, nếu nó bị đặt sai chỗ. Trước khi lau mặt, nghe điện thoại hay bước xuống, người tập nên dừng hẳn băng chuyền bằng nút dừng thay vì để máy tiếp tục chạy. Ngoài ra, hãy để ý khoảng trống phía sau máy, nhất là ở những phòng tập trên cao có cửa kính sát sàn.