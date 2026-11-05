Clip cô gái lao vào xe tải vì dùng điện thoại khi đi xe máy gây bão chỉ trích

Cảnh xe máy đâm sầm vào đầu xe tải khi trong tay vẫn cầm chiếc điện thoại khiến cư dân mạng thót tim và gửi những bình luận đầy bức xúc về hành vi nguy hiểm này.

Clip cô gái mải bấm điện thoại va vào đầu xe tải. (Nguồn: ATGT & CS)

Một tay cầm lái, tay còn lại cầm điện thoại, mắt liên tục nhìn xuống màn hình, chỉ trong vài giây mất tập trung, cô gái đi xe máy va vào một ô tô tải đang đi tới. Tình huống va chạm giao thông tại Hà Nội được chia sẻ rộng rãi lên mạng xã hội khiến người xem không khỏi thót tim.

Trong clip, chiếc xe tải đang chạy với tốc độ chậm trong con phố hẹp, sau đó dừng hẳn và nháy đèn khi thấy cô gái chạy xe máy đi tới từ chiều ngược lại. Chưa đầy 2 giây sau, nữ tài xế lao thẳng vào ô tô trong lúc một tay vẫn cầm điện thoại. Do một xe đã dừng, xe kia đi tốc độ chậm nên vụ va chạm không gây ra thương tích, nhưng mức độ nguy hiểm của tình huống và hành vi người trong cuộc khiến ai xem clip cũng phải thót tim.

Đoạn video được lan tỏa mạnh trên mạng xã hội, phần bình luận tràn ngập những lời chỉ trích, phê phán hoặc bày tỏ sự bức xúc, ngán ngẩm về hành vi vừa lái xe vừa dùng điện thoại của cô gái: “Thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của cô gái này, đã lái xe máy thì phải tập trung quan sát đường đi. Điện thoại có việc gì gấp đến mức không thể dừng xe vào lề để xử lý mà phải vừa chạy vừa bấm?”.

“Đường phố không phải nơi để vừa lái xe vừa nhắn tin, lướt mạng”; “Đi xe máy mà mắt cứ dán vào điện thoại thì chịu thua thật. Người khác đi đúng làn, đúng tốc độ vẫn có thể gặp họa vì những người thiếu ý thức như vậy”; “Xe tải thấy từ xa nháy đèn rồi, mà xe máy không phản ứng nên phải phanh lại. Chứ lúc đó, xe tải mà đối đầu xe máy thì đúng là nguy hại cho cả đôi. Hành vi vừa vi phạm pháp luật, vừa rất thiếu ý thức”...

Tiến Minh bình luận: “Không thể nói nổi hành vi này. Đã điều khiển xe máy giữa đường mà còn thản nhiên bấm điện thoại, không quan sát phía trước thì va chạm là điều khó tránh. Ý thức tham gia giao thông quá kém, không chỉ coi thường tính mạng mình mà còn thiếu trách nhiệm với những người xung quanh”.

Nhiều người phê phán hành vi vi phạm giao thông của cô gái, gây ảnh hưởng đến người xung quanh. (Ảnh chụp màn hình)

Khánh Thiện viết: “Xe tải chạy ngay phía trước mà cô gái vẫn cúi mặt bấm điện thoại, chẳng hiểu đang nghĩ gì. Nếu không phải chiếc xe tải mà là một người đi bộ hay một em nhỏ băng qua đường thì hậu quả sẽ thế nào? Cô gái nên xem lại cách tham gia giao thông của mình. May bác tài xe tải chủ động quan sát”.

Hậu quả khủng khiếp của thói quen dùng điện thoại khi lái xe được nhiều cư dân mạng “mổ xẻ” để cảnh báo. Điều đáng sợ là rất nhiều người có thói quen này. Thu Nga viết: “Nhiều người cứ nghĩ chỉ cúi xuống vài giây để đọc tin nhắn, xem bản đồ hay trả lời cuộc gọi thì không sao. Thế nhưng, chỉ cần một khoảnh khắc không quan sát đường, tình huống bất ngờ xảy ra là không kịp xử lý. Tai nạn không chừa bất kỳ ai”.

Thanh Vân bình luận: “Tôi đi đường gặp rất nhiều người vừa lái xe vừa cầm điện thoại, có người còn cúi sát xuống màn hình để nhắn tin. Họ không chỉ đánh cược tính mạng của mình mà còn đặt những người khác vào tình thế nguy hiểm. Đừng để đến khi xảy ra va chạm mới nhận ra vài phút sử dụng điện thoại không đáng để đánh đổi như vậy”.

Ngọc Trang: “ Nhiều tài xế có thói quen cứ nghe tiếng thông báo là phải mở điện thoại xem ngay, đang chạy xe cũng không ngoại lệ. Họ quên mất rằng chỉ cần rời mắt khỏi đường vài giây thì cái giá phải trả đôi khi không chỉ là một chiếc xe bị hư hỏng mà còn là sức khỏe, tính mạng của con người”.

Bên cạnh đó, không ít dân mạng kể về tai nạn mình từng gặp phải do va phải người mải sử dụng điện thoại trong lúc lái xe. “Có lần tôi đang đi xe máy thì một bà chị từ phía sau lao lên, vừa lái xe, vừa nhìn điện thoại rồi quệt mạnh vào tay lái của tôi. Cả hai ngã ra đường, tôi bị chấn thương ở chân, còn người kia chỉ lo nhặt điện thoại bị văng đi, rồi bấm tiếp. Đến giờ nghĩ lại vẫn bực”, Kim Anh chia sẻ.

Trung Tuyến viết: “Tôi từng chở con đi học, gặp một chị phía trước vừa lái xe vừa cúi xuống xem điện thoại. Chị ấy bất ngờ mất lái khiến tôi không kịp xử lý, hai cha con ngã xuống đường. May mắn chỉ bị xây xát nhẹ. Từ hôm đó, tôi rất sợ những người vừa đi xe vừa dùng điện thoại. Họ có thể bất cẩn một giây nhưng người khác phải chịu hậu quả”.