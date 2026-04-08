HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Clip chú rể gặp tai nạn ngay trong ngày cưới do sợi dây căng giữa đường: Tình trạng nạn nhân

Lam Giang (Tổng hợp) |

Thời điểm xảy ra tai nạn, chú rể điều khiển xe máy đi mua đá lạnh về uống.

Một đoạn clip trích xuất từ camera an ninh ghi lại diễn biến vụ chú rể gặp tai nạn giao thông đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.

Trong đoạn clip, nam thanh niên điều khiển xe máy đang chạy trên đường thì bất ngờ vướng phải sợi dây căng ngang giữa đường, nối giữa 2 xe tải. Cú va chạm đã khiến nạn nhân ngã văng xuống đường, la hét đau đớn. Sau đó, 2 người đàn ông từ 2 xe tải đi xuống, cùng người dân hỗ trợ đưa nạn nhân vào lề đường.

Camera ghi lại diễn biến vụ tai nạn.

Đoạn clip sau khi lan truyền đã khiến nhiều người bức xúc, lên án việc căng dây ngang đường nhưng không hề có cảnh báo cho người tham gia giao thông, gây nguy cơ mất an toàn. Đồng thời, mọi người cũng bày tỏ sự quan tâm đến tình hình sức khỏe của nạn nhân. Được biết, sự việc xảy ra lúc 13 giờ 45 phút ngày 7/4 trên địa bàn thôn 8B, xã Ea Hiao, tỉnh Đắk Lắk.

Liên quan đến sự việc, ngày 8/4, UBND xã Ea Hiao, tỉnh Đắk Lắk thông tin, sau tai nạn, nam thanh niên đã được đưa đến cơ sở y tế. Người nhà nạn nhân cho biết, vụ tai nạn xảy ra ngay trong ngày cưới của nạn nhân. Vì trời nắng nóng, chú rể đã lái xe máy để đi mua thêm đá lạnh về pha nước uống và gặp nạn.

Lãnh đạo UBND xã Ea Hiao nói thêm, qua nắm bắt, nạn nhân bị trầy xước nhẹ ở chân, được chủ xe đưa đi thăm khám. Hiện nạn nhân đã về nhà và đôi bên tự thương lượng.

Tags

tai nạn giao thông

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại