Clip chiến đấu cơ F-35 đầu tiên của Đức cất cánh tại Mỹ

Ngày 10/9, Defense Express đưa tin, máy bay chiến đấu F-35 thế hệ thứ năm đầu tiên dành cho Không quân Đức đã cất cánh tại Mỹ.

Chiến đấu cơ F-35 đầu tiên của Không quân Đức cất cánh tại Mỹ, ngày 9/9/2026.

Ngày 9/9, Lockheed Martin đã công bố một video về chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của chiến đấu cơ F-35 do Mỹ sản xuất.

Video cho thấy, máy bay chiến đấu này có màu sơn xám giống với máy bay F-35 do các quốc gia khác vận hành, nhưng mang phù hiệu của Không quân Đức (Luftwaffe).

Chiếc máy bay này được định danh là MG-01 và mang số hiệu quân sự của Đức là 35+01.





Tháng 12/2022, Đức đặt mua 35 máy bay F-35A để thay thế phi đội Panavia Tornado đã cũ kỹ, và duy trì vai trò quan trọng của mình trong các thỏa thuận chia sẻ hạt nhân của NATO, điều này bao gồm khả năng mang bom hạt nhân của Mỹ.

Chính phủ Đức cho biết, việc mua sắm F-35 nhằm mục đích bảo toàn vai trò chia sẻ hạt nhân của Đức trong NATO.

Điều này có nghĩa là chiếc máy bay đầu tiên theo hợp đồng đã cất cánh chưa đầy 4 năm sau khi đơn đặt hàng được ký kết, hay khoảng 3 năm 9 tháng sau đó.

Việc lắp ráp cuối cùng bắt đầu vào đầu năm 2026 và đạt đến giai đoạn hoàn thiện vào tháng 8, khi máy bay rời khu vực lắp ráp và bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho chuyến bay đầu tiên.

Tuy nhiên, MG-01 sẽ không gia nhập Không quân Đức sau khi hoàn thành chương trình thử nghiệm.

Nó sẽ ở lại Mỹ, cùng với 7 chiếc máy bay tiếp theo, để hỗ trợ huấn luyện phi công và nhân viên bảo dưỡng người Đức, tại Căn cứ Không quân Vệ binh Quốc gia Ebbing ở Arkansas.

Chỉ sau khi chương trình huấn luyện tiến triển, những chiếc máy bay dự định đưa vào phục vụ chiến đấu mới được bàn giao cho Đức.

Những chiếc F-35 đầu tiên dự kiến sẽ đến Đức vào quý 3/2027, khoảng 1 năm nữa. Sau đó sẽ là giai đoạn làm quen và phát triển dần các khả năng hoạt động ban đầu.

Hiện Đức đang lên kế hoạch đạt được khả năng hoạt động ban đầu với F-35 vào năm 2029.

Ngoài vai trò hạt nhân, các máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm do Mỹ sản xuất cũng sẽ thực hiện các nhiệm vụ thông thường trong biên chế Không quân Đức.

Những nhiệm vụ này bao gồm trấn áp và phá hủy hệ thống phòng không đối phương, cũng như các nhiệm vụ tấn công tầm xa.