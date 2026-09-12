Clip chế độ 'súng máy' của Patriot không chặn được tên lửa Iran

Mặc dù hệ thống phòng không Patriot đã bật chế độ "súng máy" khi cố đánh chặn tên lửa của Iran nhưng căn cứ Mỹ vẫn dính đòn đau.

Tiêm kích F-15E Strike Eagle tại căn cứ không quân Muwaffaq Salti.

Theo Defense Express, đêm 8 và 9/9, Iran đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn bằng khoảng 20 tên lửa đạn đạo nhằm vào căn cứ không quân Muwaffaq Salti của Mỹ ở Jordan.

Vào thời điểm đó, hệ thống phòng không của Mỹ đã phóng một lượng lớn tên lửa PAC-3 từ hệ thống phòng không Patriot bằng chế độ bắn liên tiếp, hay còn được biết đến là chế độ "súng máy".

Theo các video được công bố, phía Mỹ đã bắn ít nhất 60 tên lửa PAC-3 (MSE hoặc CRI), mặc dù một số nguồn tin khác đưa ra con số 100 tên lửa đánh chặn.

Điều này có nghĩa là, trung bình, ít nhất ba tên lửa đánh chặn đã được sử dụng để chống lại mỗi tên lửa đạn đạo của Iran.

Mặc dù vậy, lực lượng Mỹ không thể đánh chặn tất cả các tên lửa đạn đạo của Iran. Vào thời điểm đó, các nguồn tin chính thức đã đưa ra tuyên bố cho rằng một số tên lửa Iran không bị bắn hạ đã rơi xuống trước khi đến mục tiêu, trong khi một số khác đã tấn công trúng đích.

Mục tiêu bị Iran tấn công chính là căn cứ không quân. CBS News, trích dẫn các nguồn tin riêng, đưa tin rằng cuộc tấn công đã làm hư hại tám máy bay chiến đấu F-15 và một máy bay tấn công A-10 Thunderbolt II.

Đáng chú ý là các máy bay F-15 chỉ bị hư hại nhẹ nên đã được sửa chữa nhanh chóng và được cho là đã sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên, máy bay A-10 Thunderbolt II lại không may mắn như vậy, khi các binh sĩ tại căn cứ phát hiện một trong hai cánh của nó bị mất sau cuộc tấn công.

Đối với A-10, những hư hỏng như thế này đồng nghĩa với việc nó sẽ bị loại bỏ, vì những máy bay tấn công cũ kỹ này đã được lên kế hoạch cho nghỉ hưu từ nhiều thập kỷ trước và hiện đang ở những năm cuối cùng phục vụ. Rõ ràng là sẽ không ai sửa chữa nó.

Cho đến nay, chưa có bức ảnh nào về chiếc máy bay hay thậm chí cả hình ảnh vệ tinh của căn cứ không quân được công bố. Tuy nhiên, xét đến số lượng máy bay chiến đấu bị hư hại được báo cáo trong cuộc tấn công, rất có thể mục tiêu là khu vực đậu máy bay.

Hiện vẫn chưa rõ chính xác loại đạn nào đã va vào máy bay. Nếu các máy bay F-15 được sửa chữa nhanh chóng như vậy, thiệt hại hẳn là không quá lớn, điều này dường như không phù hợp với một vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo.

Do đó, có thể mảnh vỡ từ một tên lửa bị bắn rơi hoặc các đầu đạn con từ đầu đạn chùm đã va vào khu vực đỗ máy bay. Việc sử dụng các loại tên lửa như vậy có thể được thấy trong các video đã được công bố trước đó.