[CLIP] Cảnh sát 141 bắt giữ đối tượng xăm trổ mang súng và ma túy

Thanh Hà |

Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác Y25/141 Công an thành phố Hà Nội phát hiện tài xế ô tô xăm trổ mang theo súng, đạn và ma túy.


Khoảng 22h45 ngày 6/12, tổ công tác Y25/141 Công an thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ tại đường Vạn Xuân, xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội phát hiện Nguyễn Văn Dậu, sinh năm 1993, trú tại xã Ô Diên, thành phố Hà Nội điều khiển ô tô có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong xe của Dậu có một khẩu súng ngắn, 8 viên đạn, 3 hộp chứa 37 viên nén màu hồng và tinh thể màu trắng ma túy "đá, ngựa" và ketamine, cùng 18 túi nước vui...

Hiện vụ việc được bàn giao cho Công an xã Hoài Đức, Hà Nội tiếp tục xử lý theo quy định.

