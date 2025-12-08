HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Điều tra đường dây hối lộ hồ sơ đất tại Ninh Bình

Ngân Phạm |

Hai đối tượng bị xác định nhận tiền của dân rồi chi hối lộ cho cán bộ xử lý hồ sơ đất; công an đề nghị người liên quan trình diện trước 31/12.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đang điều tra vụ án "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", xảy ra tại tỉnh Ninh Bình năm 2025. Quá trình điều tra xác định: Vũ Văn Linh (SN 1986, địa chỉ xóm 6, xã Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) cùng Vũ Văn Tính (SN 1985, địa chỉ phố Thiên Sơn, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) đã nhận tiền của người dân có nhu cầu làm nhanh hồ sơ đất.

Sau đó, để đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ đất cho người dân, Linh, Tính đã chi tiền hối lộ cho cán bộ, nhân viên thuộc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Ninh Bình, Cơ quan thuế tỉnh Ninh Bình giải quyết thủ tục hành chính về đất".

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đề nghị các cá nhân, người dân đã thỏa thuận, chi phí tiền cho Vũ Văn Linh, Vũ Văn Tính và cán bộ thuộc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Ninh Bình, Cơ quan thuế tỉnh Ninh Bình có liên quan trong vụ án, liên hệ đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình trước ngày 31/12/2025 (địa chỉ: số 60, đường Trương Hán Siêu, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) gặp đồng chí Phùng Kỷ Nguyên - Điều tra viên, SĐT: 0986.430.043 hoặc đồng chí Trần Doãn Linh - Cán bộ điều tra, SĐT 0943.022.228 để làm việc. Hết thời hạn, Cơ quan CSĐT sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

