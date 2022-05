Đến mùa hè là những clip, hình ảnh về các vùng biển Việt Nam xuất hiện tần suất dày đặc, thường xuyên lọt vào newsfeed hoặc xu hướng trên các nền tảng MXH.

Cũng nhờ thuật toán này mà nhiều bãi biển, hòn đảo đẹp, hoang sơ được nhiều người biết đến hơn. Một video về bãi biển Kỳ Co (Quy Nhơn) đang viral nhờ làn nước trong xanh và cảnh quan đẹp mê đắm.



Clip nước biển Kỳ Co xanh trong veo (Nguồn: @thodiaquynhon)

Clip được một người đi tour ca nô từ đất liền ra bãi biển Kỳ Co quay lại, ở vùng nước sát bờ, làn nước Kỳ Co vẫn xanh trong veo, nhìn thấy cả đáy. Sóng biển nhẹ nhàng, xa xa trên bờ là bãi cát vàng mướt, khá đông du khách đang vui chơi.



Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip ngắn lột tả chân thực, không cần edit màu mè khiến người xem bày tỏ sự thích thú:



- “Đã đi một lần, hồi ấy say sóng đến Kỳ Co tỉnh luôn mà, sóng êm lắm”.

- “Quy Nhơn còn nhiều vùng biển đẹp quá, nhiều người chưa biết thôi”.

- “Trên Kỳ Co còn hoang sơ lắm, dịch vụ phát triển nhất là đi cano ra đây thôi, chơi một buổi rồi về”.

- “Tương lai sẽ phát triển vượt bậc, cảnh quan này không thể bỏ phí”.

Kỳ Co hay được gắn liền với Eo Gió thành cụm tham quan Kỳ Co - Eo Gió nằm dưới chân núi Phương Mai, xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn. Bãi biển Kỳ Co đẹp tựa tranh vẽ với làn nước xanh - bờ cát vàng nhạt, cùng những bãi đá, rặng núi sát biển.

Thời gian du lịch Kỳ Co lý tưởng là từ tháng 4 đến tháng 9 vì trời nắng, ít bão và lòng biển kín gió. Bãi biển nằm cách TP Quy Nhơn 25km, du khách có thể đi cano hoặc đi đường trên cạn bằng taxi/xe máy.

Một số hình ảnh du khách check-in ở Kỳ Co (Ảnh: @motogo, @tien_han99, @ltth.__)

