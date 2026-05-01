Clip: Cãi nhau nảy lửa với bạn gái trên xe, thanh niên tung cửa nhảy khỏi taxi, hành động của cô gái càng khiến nhiều người sững sờ

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại tình huống gây sốc xảy ra trên một chuyến taxi được cho là xảy ra tại Buôn Ma Thuột. Theo hình ảnh từ camera trong xe, một cặp đôi nam nữ liên tục lời qua tiếng lại, không khí căng thẳng kéo dài trong suốt hành trình.

Đỉnh điểm của cuộc cãi vã xảy ra khi nam thanh niên - có thể là người nước ngoài - bất ngờ mở cửa xe trong lúc phương tiện vẫn đang di chuyển và nhảy thẳng ra ngoài. Dù cô gái ngồi cùng ở ghế sau đã níu lại áo nhưng khi chàng trai vẫn cố tình nhảy. Điều này khiến cô tỏ vẻ bực tức, nhanh chóng đóng sập cửa xe, yêu cầu tài xế tiếp tục chạy.

Clip được chia sẻ thủ hút sự chú ý của nhiều người

Thời điểm xảy ra sự việc, trên đường vẫn có khá nhiều phương tiện đang lưu thông, khiến tình huống trở nên đặc biệt nguy hiểm. Không chỉ đe dọa trực tiếp đến an toàn của nam thanh niên, hành động này còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn liên hoàn cho những người xung quanh.

Ngay sau khi xuất hiện, đoạn clip đã thu hút sự chú ý lớn, kéo theo nhiều tranh luận trái chiều. Phần lớn ý kiến đều cho rằng dù mâu thuẫn đến đâu, hành động như vậy là không thể chấp nhận.

“Nguy hiểm quá, giận nhau kiểu gì cũng không nên làm vậy.”

“Nhìn mà thót tim, chỉ cần lúc đó có xe khác lao tới là hậu quả không tưởng.”

Hiện chưa rõ tình trạng của nam thanh niên sau cú ngã cũng như thời điểm, địa điểm cụ thể của vụ việc. Tuy nhiên, đoạn video vẫn đang tiếp tục được chia sẻ rộng rãi, như một lời cảnh báo về những hành vi thiếu kiểm soát có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng khi tham gia giao thông.