Hãng tin Reuters cho hay hãng sản xuất xe điện BYD vừa chính thức xác nhận một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại bãi đậu xe nằm trong một khu công nghiệp ở Thâm Quyến vào sáng ngày 14/4/2026.

Trong thông báo phát đi cùng ngày, nhà sản xuất ô tô này cho biết khu vực bãi đỗ xe xảy ra sự cố vốn là nơi tập kết các dòng "xe thử nghiệm và xe phế liệu". Đại diện doanh nghiệp cũng khẳng định ngọn lửa đã nhanh chóng được dập tắt và không có bất kỳ báo cáo nào về thương vong liên quan đến vụ việc này.

Vụ hỏa hoạn của BYD

Ghi nhận trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu của BYD đã giảm 0,6% sau thông tin trên. Trước đó, cơ quan cứu hỏa và cứu hộ địa phương cũng đã báo cáo về sự cố cháy nổ nói trên. Được biết, trụ sở toàn cầu của gã khổng lồ xe điện này được đặt tại quận Bình Sơn, thuộc thành phố Thâm Quyến, miền Nam Trung Quốc.

Theo các video do người dùng đăng tải và đã được Reuters kiểm chứng, một đám cháy lớn đã tạo ra những cột khói đen dày đặc bốc thẳng lên bầu trời. Ngọn lửa trải dài dọc theo một phần lớn của tòa nhà cao tầng, trong khi các xe chữa cháy và lực lượng cảnh sát đã sớm được triển khai đến hiện trường để xử lý tình hình.

*Nguồn: Reuters