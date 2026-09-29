Clip Bộ trưởng Israel xông vào khu phức hợp Al-Aqsa, đe dọa tù nhân

Ngày 27/9, Bộ trưởng An ninh Israel Itamar Ben-Gvir đã xuất hiện tại Thánh đường Al-Aqsa ở Jerusalem, để kỷ niệm lễ Sukkot của người Do Thái.

Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir mang theo một cuộn kinh Torah khổng lồ.

Người Do Thái gọi khu vực xung quanh nhà thờ Hồi giáo là Núi Đền, vì nơi đây từng có hai ngôi đền Do Thái thời cổ đại, trước khi trở thành địa điểm linh thiêng thứ ba của người Hồi giáo.

Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir được hộ tống bởi một đội an ninh vũ trang hạng nặng, cũng như được hỗ trợ bởi đám đông dân thường Israel.

Theo Văn phòng Chính quyền Jerusalem thuộc Chính quyền Palestine, tổng cộng 1.143 người Israel đã đột nhập vào khu phức hợp theo nhiều nhóm liên tiếp.

Đoạn video ghi lại cảnh ông Ben-Gvir được nhìn thấy đang vung vẩy một cuộn kinh Torah khổng lồ và thực hiện các nghi lễ Talmud, trong khi những người xung quanh reo hò cổ vũ.

Ngay sau khi vào khu phức hợp, vị Bộ trưởng lại gây thêm tranh cãi khi tung lên kênh X đoạn video ghi lại cảnh ông đối đầu với Hassan Salameh, một tù nhân Palestine cấp cao, trong nhà tù.

Salameh, một nhân vật cấp cao của Hamas, đã bị Israel giam giữ suốt 3 thập kỷ, vì các vụ tấn công khủng bố năm 1996, bao gồm cả vụ đánh bom xe buýt.

Đoạn video do Bộ trưởng An ninh công bố cho thấy, ông cùng nhiều lính canh trang bị súng trường tấn công Salameh đang bị còng tay trong một căn phòng nhỏ.

“Tôi muốn giết anh. Tôi muốn hành quyết anh”, ông Ben-Gvir nói với Salameh. Cuộc chạm trán khiến tù nhân “run rẩy và kinh hãi”, vị Bộ trưởng cho biết.





Hành động này đã bị nhiều nhóm nhân quyền lên án mạnh mẽ là lạm dụng và vô nhân đạo.

Văn phòng Truyền thông của Tù nhân Palestine đã lên án hành động của ông Ben-Gvir là “hành vi tội phạm” và trò diễn chính trị rẻ tiền.

Ông Ben-Gvir là người chủ trì chính của Luật Tử hình đối với Khủng bố mới được thông qua gần đây. Luật này trao cho Israel quyền rộng rãi để hành quyết những người bị cáo buộc là “khủng bố”.

Luật này quy định án tử hình đối với những người bị kết tội thực hiện các cuộc tấn công khủng bố gây chết người, nhằm mục đích “chấm dứt sự tồn tại của Israel”.

Điều khoản các nhà phê bình cho rằng trên thực tế đã miễn trừ người Do Thái ở Israel, khiến luật này hầu như chỉ áp dụng cho người Palestine.

Án tử hình phải được thi hành trong vòng 90 ngày kể từ ngày tuyên án, và không có quyền kháng cáo.

Vị Bộ trưởng cực hữu này nổi tiếng với những phát ngôn kích động người Palestine và cách đối xử hà khắc với tù nhân, bao gồm cả các nhà hoạt động quốc tế, và đã bị nhiều quốc gia trừng phạt vì nhiều lần kích động bạo lực chống lại họ.

Theo RT



