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Clip bé trai ngã đập mặt vào góc cạnh sạp hàng: Nhìn vết thương của con mà ai cũng thót tim

Minh Uyên
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Một đoạn clip trích xuất từ camera an ninh mới đây đã ghi lại khoảnh khắc thót tim khi một bé trai đang chạy chơi trên vỉa hè bỗng vấp ngã lộn nhào, đập mặt xuống góc sạp hàng.

Sự việc xảy ra vào khoảng 19h47 tối, tại một vỉa hè trước sạp bán rau củ quả. Theo hình ảnh từ camera an ninh ghi lại, một bé trai cởi trần đang tung tăng chạy bộ trên vỉa hè trống. Do khuất bóng tối hoặc do chạy quá nhanh không chú ý quan sát, khi đến gần sạp hàng, cậu bé đã vấp phải chướng ngại vật (có thể là phần gờ hoặc góc của sạp trưng bày trái cây) và ngã lộn nhào một vòng trên mặt đất.

Đoạn clip khiến nhiều cha mẹ thót tim

Cú ngã mạnh khiến phần mặt và vùng mắt của bé đập trực tiếp vào cạnh sắc của sạp hàng. Ngay sau khi ngã, bé trai đau đớn đứng dậy, liên tục ôm lấy một bên mắt và khóc lớn trong hoảng loạn.

Hậu quả của vụ tai nạn đã được người mẹ chia sẻ sau đó khiến nhiều người không khỏi rùng mình. Trên trang cá nhân, người mẹ xót xa cho biết: "Con bị rách tầm 1cm dưới mi mắt, lệch một tí nữa thì đập trúng mắt rồi. Bây giờ con cũng đỡ đau rồi ạ". Hình ảnh đính kèm cho thấy vùng mắt của bé trai bị sưng nề đỏ, có vết thương hở dài ngay sát mi mắt dưới. Rất may mắn, nhãn cầu của bé không bị tổn thương trực tiếp, nếu không hậu quả sẽ vô cùng khôn lường.

Clip bé trai ngã đập mặt vào góc cạnh sạp hàng: Nhìn vết thương của con mà ai cũng thót tim - Ảnh 1.

Lời cảnh báo nghiêm túc cho các bậc cha mẹ

Tai nạn trên là một hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc đối với các bậc phụ huynh có con nhỏ:

1. Không lơ là khi trẻ chơi ở vỉa hè, lòng đường: Vỉa hè tuy là không gian đi bộ nhưng thường chứa nhiều cạm bẫy tiềm ẩn như: bậc tam cấp, cạnh sắt từ các sạp hàng kinh doanh, dây điện, đinh ốc hoặc các chướng ngại vật do người dân bày biện.

2. Hạn chế cho trẻ chạy nhảy khu vực thiếu ánh sáng: Vào buổi tối, tầm nhìn của trẻ bị hạn chế, việc chạy tốc độ cao rất dễ dẫn đến sẩy chân, vấp ngã vào các góc cạnh nguy hiểm.

3. Giám sát liên tục: Trẻ nhỏ chưa có ý thức về sự nguy hiểm và khả năng phản xạ còn kém. Chỉ một giây lơ là của người lớn, tai nạn có thể xảy ra ngay lập tức.

4. Giáo dục trẻ: Cha mẹ cần nhắc nhở con không được chạy thục mạng, đặc biệt là ở những nơi có nhiều đồ đạc, bàn ghế hay sạp hàng có góc nhọn.

Vụ việc trên một lần nữa nhắc nhở chúng ta: Hiểm họa đối với trẻ nhỏ luôn rình rập ở những nơi không ai ngờ tới. Sự chủ động bảo vệ và giám sát của cha mẹ chính là lá chắn an toàn nhất cho con trẻ.

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