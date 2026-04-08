Clip anh Tây rùng mình khi uống cà phê đen Việt Nam khiến dân mạng cười bò

Clip chàng Tây bùng nổ cảm xúc sau khi uống cà phê đen không đường khiến dân mạng thích thú. (Nguồn: @johnsaurieng)

Trải nghiệm du lịch đáng nhớ không nhất thiết phải bắt nguồn từ các món ăn cầu kỳ hay địa danh nổi tiếng. Đôi khi chỉ một thức uống đơn giản có ở mọi nơi lại trở thành ký ức sâu đậm nhất trong lòng du khách.

Minh chứng rõ nét nhất là câu chuyện của John, vị khách Tây vừa chia sẻ về lần đầu thưởng thức cà phê đen không đường Việt Nam. Video ngắn ghi lại cảnh anh chàng ngần ngại cầm cốc cà phê đen rồi nhíu mày "liều lĩnh" thử thách chính mình khiến dân mạng theo dõi một cách đầy thích thú.

Sau khi uống một ngụm, sự bùng nổ vị giác mang đến cho anh Tây ấn tượng khó phai . John nói bằng tiếng Việt để giới thiệu đồ uống mình vừa thử: "Đen đá không đường". Sau đó là những cái rùng mình liên tục, đến cả cơ má cũng rung lên không ngừng.

Trải nghiệm và phản ứng của anh nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem và tương tác trên nền tảng TikTok. Cư dân mạng vừa buồn cười vừa thấy thú vị; họ hài hước khen ngợi sự dũng cảm của chàng Tây và thông cảm cho cảm nhận rất sốc của anh: "Linh hồn ông anh chắc đang bay bổng ở chín tầng mây, còn dạ dày thì đang thắt lại như thắt nút chai. Chúc mừng anh đã chính thức gia nhập hội những người dùng cả thanh xuân để tìm lại giấc ngủ sau một cốc đen đá nguyên chất".

"Anh rùng mình mà tôi thấy cả bầu trời kỷ niệm của lần đầu tập làm người lớn, uống xong một ngụm mà tim đập nhanh hơn cả khi thấy người yêu cũ lấy chồng"; "Đây không đơn giản là một ly cà phê, đây là bài kiểm tra lòng dũng cảm của các chiến thần phương Tây khi đến Việt Nam"; "Nghe anh phát âm 'đen đá không đường' sõi quá, chắc lúc đó đắng quá nên tiếng Việt tự nhiên nhập luôn vào người"...

Minh Tài chia sẻ: " Anh Tây này liều thật sự, dân bản địa như tôi đây nhiều khi còn phải xin thêm hai thìa sữa đặc cho đỡ 'sốc văn hóa' nữa là. Nhìn cái rùng mình đó uy tín đấy, đúng chuẩn vị đắng lòng nhưng cuốn không lối thoát của cà phê Việt rồi".

Nhiều dân mạng tự nhận rằng mình uống ngụm lớn cà phê đen không đường thì cũng sẽ có biểu cảm sung sướng như anh Tây. (Ảnh chụp màn hình)

Bên cạnh đó, cư dân mạng bày tỏ niềm tự hào về vị ngon đặc biệt của cà phê Việt Nam. "Cà phê Việt Nam, uống một ngụm là tỉnh, uống hai ngụm là thức, uống hết một ly là thấy được cả quá khứ và tương lai luôn. Phen này anh John về nước chắc phải mang theo mấy cân cà phê để đãi bạn bè cho biết thế nào là hương vị cuộc sống", Khánh Phan bình luận.

Trang Vũ viết: "Uống xong ly đen đá này thì bao nhiêu deadline hay chênh lệch múi giờ cũng chỉ là chuyện nhỏ. Ở Việt Nam, chúng tôi gọi đây là nước tăng lực phiên bản không hóa chất, chỉ có đắng và rất đắng. Cà phê nước người ta là để thưởng thức, còn cà phê Việt Nam là để thấu hiểu hồng trần".

Mai Linh chia sẻ: "Anh ấy đã hiểu thế nào là vị đắng cuộc đời sau khi dấn thân rồi. Tự hào cà phê Việt thật sự, không cần máy móc cầu kỳ, cứ cái phin với mấy viên đá là khiến bạn bè quốc tế phải nói tiếng bản địa ngay lập tức. Các trung tâm dạy tiếng Việt cho người nước ngoài cần học ngay bí quyết này".

Ngoài ra, không ít người gợi ý cho chàng Tây đi thử những món ăn độc đáo khác của Việt Nam. Duy Kiên khuyên: "Anh ơi, đen đá không đường mới chỉ là bài tập khởi động thôi. Mời anh thử sức với món trứng vịt lộn – món ăn thử thách tinh thần thép. Ăn xong món đó đảm bảo anh thấy mình đủ sức đi bộ xuyên Việt luôn".

An Lộc gợi ý: "Ai đó hãy đưa anh ấy đi ăn món nậm pịa hoặc thắng cố đi ạ. Để anh ấy biết rằng cà phê đắng vẫn còn là bình thường chán so với những trải nghiệm mang tính khác của ẩm thực vùng cao Việt Nam".