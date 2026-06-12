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Clip 20 giây hé lộ khoảnh khắc Lisa làm nên lịch sử ở World Cup

Minh Ngọc
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Một đoạn clip liên quan đến Lisa tại World Cup 2026 đang được chia sẻ rầm rộ.

World Cup 2026 đã chính thức khởi tranh với quy mô đặc biệt khi lần đầu được đồng đăng cai bởi 3 quốc gia Mỹ, Canada và Mexico. Sau lễ khai mạc đầu tiên tại Mexico, sự chú ý của khán giả tiếp tục hướng về hai điểm cầu Canada và Mỹ. Trong đó, lễ khai mạc tại Los Angeles trước trận Mỹ - Paraguay vào ngày 12/6 (giờ Việt Nam) đang nhận được nhiều quan tâm nhờ dàn nghệ sĩ quốc tế góp mặt, nổi bật là Lisa của BLACKPINK.

Clip 20 giây hé lộ khoảnh khắc Lisa làm nên lịch sử ở World Cup - Ảnh 1.

Lisa là cái tên được chờ đợi ở lễ khai mạc World Cup 2026 tại Mỹ

Theo thông tin từ FIFA, lễ khai mạc tại Los Angeles có sự xuất hiện của Katy Perry, Future, Anitta, Lisa, Rema và Tyla. Chương trình diễn ra trước trận đấu giữa đội tuyển Mỹ và Paraguay tại SoFi Stadium vào ngày 12/6, với phần biểu diễn bắt đầu lúc 16h30 giờ địa phương. Giữa lúc không khí World Cup đang nóng lên, mạng xã hội bất ngờ lan truyền đoạn clip được cho là ghi lại khoảnh khắc Lisa tổng duyệt cho sân khấu khai mạc tại Mỹ. Dù chỉ kéo dài khoảng 20 giây và được quay từ khu vực khán đài nhìn xuống mặt sân, video vẫn nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng fan quốc tế.

Đoạn clip Lisa tổng duyệt cho lễ khai mạc

Từ góc quay xa, có thể thấy sân vận động được biến thành một đại cảnh biểu diễn quy mô lớn với thảm đỏ trải dài giữa mặt sân. Ở vị trí trung tâm là mô hình Cúp vàng World Cup khổng lồ đặt trên bệ cao, tạo cảm giác choáng ngợp dù chương trình chưa chính thức diễn ra. Xung quanh khu vực này, nhiều mảng đạo cụ lớn được bố trí dày đặc, Lisa tổng duyệt ca khúc Goals cùng đội hình vũ công liên tục di chuyển cho thấy tiết mục được dàn dựng hoành tráng, giàu tính trình diễn.

Clip 20 giây hé lộ khoảnh khắc Lisa làm nên lịch sử ở World Cup - Ảnh 2.
Clip 20 giây hé lộ khoảnh khắc Lisa làm nên lịch sử ở World Cup - Ảnh 3.

Khoảnh khắc Lisa đang tổng duyệt cho sân khấu tại World Cup

Dù góc quay khá xa, không thể nhìn rõ tạo hình hay từng động tác của nữ idol, bầu không khí trên sân vẫn đủ khiến người hâm mộ phấn khích. Quy mô sân khấu, số lượng vũ công và biểu tượng Cúp vàng đặt ở trung tâm đều cho thấy đây có thể là một trong những tiết mục được đầu tư mạnh tại lễ khai mạc ở Mỹ. Mới đây, Lisa cũng đã đăng tải đoạn clip tập luyện chuẩn bị cho lễ khai mạc World Cup. Chính sự “nhá hàng” chớp nhoáng này càng khiến fan tò mò và chờ đợi màn xuất hiện chính thức của Lisa trên sân khấu World Cup.

Clip 20 giây hé lộ khoảnh khắc Lisa làm nên lịch sử ở World Cup - Ảnh 4.

Lisa nhá hàng hình ảnh chuẩn bị cho màn trình diễn tại lễ khai mạc

Goals sản phẩm nằm trong album chính thức của FIFA World Cup 2026, có sự tham gia của Lisa, Anitta và Rema. FIFA giới thiệu Goals là một bản nhạc kết hợp Latin pop, K-pop và Afrobeats, được sản xuất bởi Cirkut, đồng thời được định hướng như một trong những sản phẩm âm nhạc mang màu sắc toàn cầu của album World Cup năm nay.

Goals - Lisa, Anitta, Rema

Ca khúc được phát hành cùng MV chính thức vào cuối tháng 5 và sẽ được trình diễn trực tiếp tại lễ khai mạc Los Angeles. Không chỉ gây chú ý nhờ dàn nghệ sĩ đến từ nhiều thị trường âm nhạc lớn, Goals còn nhanh chóng tạo hiệu ứng trên nền tảng số sau khi ra mắt. MV chính thức trên kênh FIFA đã vượt mốc 18 triệu lượt xem sau thời gian ngắn phát hành.

Việc Lisa đưa Goals lên sân khấu khai mạc World Cup vì thế đang nhận được nhiều sự quan tâm. Từ khi thông tin nữ idol góp mặt trong lễ khai mạc tại Mỹ được công bố, người hâm mộ đã bày tỏ sự chờ đợi dành cho phần trình diễn của cô, đặc biệt là khả năng vũ đạo và phong thái sân khấu vốn gắn liền với Lisa trong nhiều năm hoạt động. Đoạn clip tổng duyệt càng khiến sự tò mò tăng lên.

Clip 20 giây hé lộ khoảnh khắc Lisa làm nên lịch sử ở World Cup - Ảnh 5.

Lisa là nữ idol Kpop đầu tiên biểu diễn tại lễ khai mạc World Cup

Sự xuất hiện của Lisa tại World Cup 2026, cũng được xem là dấu mốc đáng chú ý trong hành trình hoạt động solo của cô. Sau BLACKPINK, Lisa liên tục mở rộng hoạt động ở nhiều lĩnh vực, từ âm nhạc, thời trang đến các sân khấu quốc tế. Việc góp mặt tại lễ khai mạc World Cup cho thấy nữ idol đang tiếp tục củng cố độ nhận diện của mình bên ngoài phạm vi Kpop. Lisa cũng là nữ nghệ sĩ Kpop solo đầu tiên biểu diễn tại lễ khai mạc World Cup, nối tiếp dấu ấn mà Jungkook từng tạo ra ở Qatar 2022.

Hiện tại, clip tổng duyệt của Lisa vẫn đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Dù tạo hình chính thức, thời lượng biểu diễn và toàn bộ kịch bản sân khấu vẫn chưa được hé lộ, vài giây quay từ xa tại SoFi Stadium đã đủ khiến người hâm mộ thêm háo hức.

Ảnh: X

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Tags

World Cup

Lisa

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