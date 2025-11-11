Ngày 11- 11, Công an xã Phú Nghĩa (Đồng Nai) đang điều tra vụ cướp tài sản với trị giá hàng trăm triệu đồng xảy ra tại một gia đình thuộc thôn Đức Lập.

CLIP ghi lại vụ trộm manh động

Vào trưa 9-11, gia đình bà Vũ Thị Trinh (SN 1972, thôn Đức Lập) tổ chức tiệc cưới cho con trai cách nhà gần 1 km. Sau khi tiệc tan, gia đình có 9 người trở về nhà nghỉ ngơi.

Sau 0 giờ sáng 10-11, bà Trinh nghe tiếng động trong phòng ngủ bất chợt tỉnh giấc và bàng hoàng phát hiện 2 đối tượng mặc áo trùm đầu kín mặt, tay lăm lăm hung khí giống như dao, kiếm.

Trong đó, 1 đối tượng đứng ngoài cửa ra vào phòng canh chừng, kẻ còn lại đang cậy phá tủ đựng tiền mừng đám cưới. Bà Trinh hoảng sợ rồi kịp trấn tĩnh giả vờ ho để đối tượng từ bỏ ý định lục lọi tủ.

Thấy động, đối tượng đang cậy tủ khom lưng, cúi xuống để bò ra ngoài nhằm tránh bị phát hiện. Ngay lập tức, bà Trinh đánh thức chồng dậy và kêu lớn “cướp, cướp, cướp” thì 2 đối tượng vụt chạy ra ngoài tẩu thoát.

Trong cơn hoảng sợ, gia đình bà Trinh kiểm tra phòng ngủ của 5 người con, cháu cách đó chừng 4 m, thì tá hoả phát hiện mất nhẫn kim cương, dây chuyền vàng, máy tính xách tay, tiền mặt với tổng trị giá khoảng 560 triệu đồng.

Tiếp tục trích xuất camera, gia đình bà Trinh còn phát hiện 2 đối tượng đã vào phòng khách dò la hồi lâu rồi vào phòng ngủ của các con, cháu với hung khí và bình xịt nghi là thuốc gây mê. Cùng với đó là 3 camera ở khu vực xung quanh bị các đối tượng “vô hiệu hoá” bằng cách chặt rớt xuống.

Hình ảnh các đối tượng đột nhập nhà dân

Vụ việc ngay sau đó nhanh chóng được trình báo đến Công an xã Phú Nghĩa và Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an tỉnh Đồng Nai. Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường lấy lời khai của nhân chứng, người liên quan và tổ chức khám nghiệm hiện trường, tiến hành xác minh, truy bắt các đối tượng.

Ngôi nhà cấp 4 của gia đình bà Trình nằm bên sườn đồi cao su ngay mặt đường ĐT 741 có dân cư thưa thớt và gần khu vực biên giới giáp ranh với Vương quốc Campuchia.