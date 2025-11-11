Ngày 11-11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TP Cần Thơ vào năm 2023 do đối tượng Trần Xuân Mai (SN 1980; ngụ xã Thạnh Quới) thực hiện.

Bị can Trần Xuân Mai

Theo điều tra, Mai có hành vi đưa ra thông tin gian dối về việc quen biết nhiều người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan ở trung ương để nhận số tiền trên 1,9 tỉ đồng chi phí "chạy án" cho bị hại.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Mai sử dụng hết vào mục đích cá nhân nên cơ quan cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở đối với Mai về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Để phục vụ điều tra mở rộng vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị các tổ chức, cá nhân nào có thông tin, tài liệu liên quan đến việc bị can Mai lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trực tiếp liên hệ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ (địa chỉ tại số 188/1 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Cái Khế, TP Cần Thơ).

Ngoài ra, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ điều tra viên Nguyễn Quốc Tuấn, số điện thoại 0903.846.602 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.