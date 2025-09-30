Clip 15 giây: Tưởng không ai nhìn thấy, người phụ nữ làm chuyện đáng xấu hổ trong thang máy

Mới đây, trên MXH Douyin (tương tự TikTok ở Việt Nam) xôn xao trước một đoạn clip trích xuất từ camera giám sát, ghi lại hành động khó tin của một người phụ nữ sống tại chung cư ở Sơn Đông, Trung Quốc.

Clip 15 giây quay cảnh người phụ nữ đổ rác ngay trong thang máy chung cư. Nguồn: Douyin.

Theo hình ảnh ghi lại, vào khoảng 14h chiều, thang máy dừng ở tầng 26. Một người phụ nữ mặc váy hai dây màu đen bước vào, tay ôm ba túi rác lớn. Thay vì mang rác xuống nơi tập kết theo quy định, cô ta chất toàn bộ rác vào cabin, sau đó còn đổ nước bẩn trực tiếp từ túi rác vào khe cửa thang máy - nơi dẫn thẳng xuống hố kỹ thuật.

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải, cộng đồng mạng không khỏi phẫn nộ. Nhiều người cho rằng đây không chỉ là biểu hiện của sự thiếu ý thức mà còn tiềm ẩn rủi ro rất lớn. Việc đổ nước thải vào khe cửa thang có thể gây chập cháy, hư hỏng motor, hoặc rò rỉ điện, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của toàn bộ cư dân trong tòa nhà.

Cô không chỉ bỏ rác vào thang máy.

Người phụ nữ này còn đổ nước thải... Chuỗi hành động khó có thể chấp nhận được.

"Nói chung, đây là hành động không thể chấp nhận được! Không thể hiểu nổi", một cư dân mạng bày rỏ sự búc xúc.

Clip nêu trên được lan truyền với tốc độ chóng mặt, nhiều trang tin tức đăng tải lại, đặt dấu chấm hỏi to đùng với hành động của người phụ nữ. Không chỉ có cư dân mạng mà phía dưới phần bình luận đã bắt đầu xuất hiện comment của những người sống trong khu chưng cư, mong muốn tìm ra danh tính người phụ nữ; và phía ban quản lý tòa nhà phải có hướng xử lý phù hợp.

Bởi, nó không đơn thuần là hành động vô ý thức của một cá nhân mà còn ảnh hưởng đến tập thể - không gian sinh hoạt chung. Phần đông ý kiến đều cho rằng người phụ nữ cần được yêu cầu chịu trách nhiệm về hành vi phá hoại không gian công cộng, gây mất an toàn. Nếu tình trạng kéo dài hoặc gặp nguy cơ kết hợp với lỗi kỹ thuật khác, rất dễ dẫn đến việc thang máy bị mất an toàn, giật điện hoặc chập cháy.

Nhiều người cũng kể câu chuyện tương tự, khi họ sống ở các khu chung cư, khu trọ, từ việc vứt rác bừa bãi ở hành lang, đặt rác ngay trong cabin thang máy, đến việc ném đồ từ cửa sổ tầng cao xuống.

Những bình luận của cư dân mạng: - "Cần biết danh tính người phụ nữ này, trông cũng đâu đến nỗi mà làm điều gì xấu xa tệ quá đi". - “Đổ nước bẩn xuống hố thang thì cả tòa nhà phải đại tu. Phí sửa chữa cô ta phải trả hết.” - “Ở khu nào cũng có kiểu người xấu tính, vô ý thức như vậy. Trước chưa có thang máy thì cầu thang toàn rác, giờ lại đến lượt cabin.” - “Chồng tôi làm bảo trì thang máy, chỉ một viên sỏi rơi xuống đã gây sự cố, huống chi cả chậu nước bẩn.” - “In ảnh thành poster, dán khắp cổng chung cư và group cư dân, để cô ta hết chối.”

Hiện sự việc vẫn đang khiến cư dân mạng tranh cãi dữ dội. Ban quản lý tòa nhà và cơ quan chức năng chưa công bố hướng xử lý cuối cùng...

Nguồn: Douyin, QQ.