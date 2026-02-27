Clip 11 giây khiến 9 triệu người phẫn nộ: Bé gái đang hớn hở chụp ảnh kỷ niệm tại ngã tư Shibuya nổi tiếng thì bị người phụ nữ xô ngã đầy ác ý

Theo đoạn clip được đăng tải vào ngày 25.2, sự việc xảy ra tại ngã tư nổi tiếng ở khu Shibuya- một trong những giao lộ nổi tiếng nhất ở Tokyo - đã thu hút hơn 9 triệu lượt xem chỉ trong một ngày và dấy lên làn sóng tranh luận trực tuyến về an toàn, phép lịch sự và hành vi của du khách.

Đoạn clip này được một người dùng mạng xã hội Đài Loan (Trung Quốc) có tên peipeilin527 đăng tải ngày 25.2, chia sẻ rằng vụ việc xảy ra vào đêm cuối cùng gia đình cô ở Nhật Bản.

Đoạn clip khiến nhiều người phẫn nộ (Nguồn: Instagram@ peipeilin527 )

“Tôi định chụp ảnh tại ngã tư nổi tiếng này trong đêm cuối cùng ở đây, nhưng rồi một người có hành động ác ý đã xô con tôi rất mạnh”, cô viết.

Trong video, có thể thấy cô bé chạy tới khu vực đông đúc và tươi cười khi tạo dáng. Ngay sau đó, một phụ nữ đeo khẩu trang đi từ phía sau, dường như xô thêm một trẻ khác đang chụp hình rồi tiếp tục đẩy bé gái chính khiến em ngã xuống nền đường giữa dòng người đang di chuyển.

Ngay khi được đăng tải, đoạn video đã thu hút sự chỉ trích dữ dội trên mạng, với nhiều người kêu gọi cơ quan chức năng Tokyo tiến hành điều tra làm rõ hành vi này.

Trước làn sóng tranh luận, mẹ của bé gái đã đăng bài cập nhật trên mạng xã hội. Bà cho biết con mình không bị thương và hiện vẫn ổn định. Người mẹ cũng thừa nhận bản thân có phần sơ suất khi làm theo xu hướng quay video tại ngã tư đông đúc, ám chỉ trào lưu ghi hình tại khu vực giao lộ nổi tiếng này.

Vượt ra ngoài bản thân sự việc, đoạn clip đã làm dấy lên các cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng về cách ứng xử văn minh tại những điểm đến du lịch đông khách trên toàn cầu.

Một số ý kiến nhấn mạnh rằng du khách cần lưu ý đến các chuẩn mực địa phương và dòng người di chuyển, đặc biệt tại những khu vực đông đúc bất thường.

Trong khi đó, nhiều người khác cho rằng những lo ngại về phép tắc hay trật tự nơi công cộng không thể là lý do biện minh cho hành vi dùng bạo lực, đồng thời kêu gọi sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau giữa người dân bản địa và khách tham quan.

Nguồn: SCMP