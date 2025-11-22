HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Clip 1 phút vụ nam bảo vệ bị đồng nghiệp đâm tử vong, nguyên nhân vì mâu thuẫn dắt xe cho khách

Hương Trà |

Nam bảo vệ và đồng nghiệp xảy ra mâu thuẫn trong việc dắt xe máy của khách nên cự cãi và xông vào đánh nhau.

Theo thông tin ban đầu thì, Dương Thành Lập (29 tuổi, ở P.An Bình, TP. Cần Thơ) và M.H.K (18 tuổi, ở P.Tân An, TP.C ần Thơ) cùng là nhân viên của một công ty bảo vệ, được công ty phân công làm việc tại một quán hải sản ở P.Tân An (TP. Cần Thơ).

Vào khoảng 15h55' ngày 20/11, khi đang làm việc tại quán hải sản, Lập và K. đã xảy ra mâu thuẫn trong việc dắt xe máy của khách nên cự cãi và xông vào đánh nhau. Theo nội dung camera an ninh, Lập để xe khách giữa lối đi rồi chạy đi lấy dao, đâm nhiều nhát vào người K. khiến nam bảo vệ bị 3 vết thương ở cổ, nách trái và bên hông sườn trái, bị tràn dịch màng phổi.

K. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ nhưng đến sáng 21/11 đã tử vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ đang tạm giữ hình sự đối với Dương Thành Lập để điều tra về hành vi giết người.

Camera an ninh đã ghi lại một phần diễn biến vụ việc.

Đã tìm thấy thi thể tài xế bị nước lũ cuốn trôi khi cố vượt ngầm ở Quảng Trị
