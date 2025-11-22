Đã tìm thấy thi thể tài xế bị nước lũ cuốn trôi khi cố vượt ngầm ở Quảng Trị

Một trong những thông tin nhận được sự quan tâm của dư luận trong những ngày qua chính là tung tích của anh Nguyễn Văn Thành (48 tuổi) - tài xế bị nước lũ cuốn mất tích khi cố vượt ngầm tràn A Rông Trên (Quảng Trị). Đến chiều ngày hôm nay (22/11), xác nhận trên Tri Thức - Znews, ông Hồ Văn Hiền, Phó Chủ tịch UBND xã La Lay (Quảng Trị), cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể anh nam tài xế trong vụ tai nạn cách đây 6 ngày.

"Chúng tôi phát hiện anh Thành trôi trên mặt nước", ông Hiền nói và thông tin thêm khu vực tìm thấy nạn nhân cách trạm cứu hộ khoảng 40 km. Chúng tôi đang đến hiện trường để xác minh kỹ hơn", ông Hiền thông tin trên Tri Thức - Znews.

Hình ảnh anh Thành ngồi trên thùng cabin. (Ảnh cắt từ clip)

Như đã thông tin trước đó thì vào khoảng 12h ngày 17/11, dù đã có barie và cảnh báo cấm qua lại, tài xế Thành vẫn điều khiển xe đầu kéo BKS 75H-00713 lách qua rào chắn để vượt ngầm A Rông Trên đang bị ngập lũ khoảng 50cm, dòng chảy mạnh. Khi xe đến giữa ngầm, nước chảy xiết khiến phương tiện nghiêng đầu, không thể tiến thêm.

Anh Thành phải trèo lên thùng xe chờ lực lượng cứu hộ. Tuy nhiên, đến khoảng 12h25', trước khi lực lượng chức năng tiếp cận, dòng lũ quật đổ chiếc xe và cuốn trôi, khiến tài xế mất tích.