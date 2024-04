Cindy Thái Tài catwalk cùng dàn mẫu nhí trong BST "Miền hạnh phúc"

Destination runway fashion week - Tuần lễ thời trang trẻ em 2024 vừa diễn ra tại Đà Nẵng. Sự kiện do siêu mẫu Xuân Lan tổ chức và được xem là chương trình thời trang lớn dành cho các NTK thời trang trẻ em ở Việt Nam. Chủ đề mùa thứ 6 này là "Children of the sun - Những đứa con của mặt trời".