CIMB đồng hành cùng UpRace 2025: Nối dài hành trình đồng hành và phát triển vì cộng đồng

Lần thứ ba trở lại với UpRace, Ngân hàng CIMB Việt Nam tiếp tục đồng hành với vai trò nhà tài trợ chiến lược, góp phần lan tỏa tinh thần thể thao và tấm lòng sẻ chia với các đối tượng yếu thế trong xã hội. Bằng nguồn quỹ 300 triệu đồng, ngân hàng đã đóng góp trực tiếp cho 3 tổ chức xã hội: Quỹ học bổng Vừ A Dính, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam (ASVDO) và Trung tâm Hỗ trợ phát triển chăm sóc Bà mẹ và Trẻ sơ sinh Việt Nam (Sơ sinh Việt Nam)

Khoản tài trợ này sẽ tiếp tục chuyển hóa từ mỗi bước chạy của cộng đồng trở thành nguồn lực cụ thể cho các hoạt động an sinh xã hội, giáo dục và chăm sóc y tế.

Với Quỹ Vừ A Dính, nguồn quỹ này sẽ tiếp sức cho chương trình hỗ trợ 8.000 suất học bổng cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, trong đó 5.000 suất cho khắp cả nước và 3.000 suất riêng cho vùng hải đảo.

Với ASVDO, nguồn quỹ này sẽ tiếp tục hỗ trợ vốn và sinh kế cho người khuyết tật, giúp họ có thể giảm bớt phụ thuộc, mặc cảm để chủ động xây dựng cuộc sống của riêng mình. Trong khi đó, Trung tâm Hỗ trợ phát triển chăm sóc Bà mẹ và Trẻ sơ sinh Việt Nam sẽ hỗ trợ 388 suất học bổng Hồi sức sau sinh (Newborn Life Support – NLS) cho các nhân viên y tế, những lớp đào tạo giúp trao lại cơ hội sống cho hàng ngàn trẻ em sơ sinh Việt Nam.

Bà Lê Hiền Trang - Giám đốc cấp cao Khối Chiến lược và Truyền thông, Ngân hàng CIMB chia sẻ: "Với CIMB, UpRace không chỉ là một sự kiện thể thao, mà là hành trình nối dài cam kết phát triển vì cộng đồng. Thông qua vai trò đồng hành chiến lược, CIMB cùng UpRace chuyển hóa tinh thần sẻ chia thành nguồn lực thiết thực cho giáo dục, y tế và an sinh xã hội, đồng thời lan tỏa giá trị gắn kết, hợp tác và phát triển con người theo định hướng bền vững mà ngân hàng theo đuổi"

Điểm đáng chú ý là UpRace không được CIMB Việt Nam triển khai như một hoạt động CSR đơn lẻ. Chương trình được đặt trong tổng thể chiến lược trách nhiệm xã hội dài hạn, bám sát hệ giá trị EPICC mà ngân hàng theo đuổi, trong đó các yếu tố về phát triển con người, chính trực và hợp tác được cụ thể hóa thông qua các sáng kiến cộng đồng.

Giá trị EPICC của Ngân hàng CIMB bao gồm 5 yếu tố: Enabling talent (Thúc đẩy nhân tài); Passion (Khuyến khích đam mê); Integrity & accountability (Đề cao chính trực & trách nhiệm); Collaboration and Customer Centricity (Hợp tác và Đặt khách hàng làm trung tâm).

Song song với UpRace, CIMB Việt Nam cũng từng triển khai nhiều sáng kiến khác hướng đến mục tiêu hiện thực hóa cam kết xanh tại những cộng đồng nơi ngân hàng hoạt động. Một sáng kiến tiêu biểu có thể kể đến là "Bình yêu thương" - dự án hỗ trợ xã Gia Bắc, Lâm Đồng bằng cách cung cấp bồn nước và đèn năng lượng mặt trời, mang lại nước sạch và ánh sáng an toàn cho người dân nơi đây.

Dự án "Bình yêu thương" do CIMB triển khai.

Ba năm liên tiếp đồng hành cùng UpRace cho thấy CIMB Việt Nam đang tiếp cận CSR như một cam kết dài hạn. Khi các hoạt động trách nhiệm xã hội được duy trì xuyên suốt và gắn với chiến lược phát triển, tác động tạo ra không chỉ mang tính thời điểm, mà trở thành một phần trong cách doanh nghiệp xây dựng giá trị bền vững cho cộng đồng.