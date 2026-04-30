CIA soi phản ứng Iran nếu TT Trump tuyên bố thắng, quan chức Mỹ nhắc đến đòn quân sự mạnh nhất

An An |

Các cơ quan tình báo Mỹ đang nghiên cứu phản ứng của Iran nếu Tổng thống Donald Trump tuyên bố chiến thắng đơn phương trong xung đột kéo dài hai tháng, theo Reuters.

CIA soi phản ứng của Iran

Cộng đồng tình báo đang phân tích vấn đề này cùng với những vấn đề khác theo yêu cầu của các quan chức cấp cao trong chính quyền. Mục tiêu là để hiểu rõ những hệ lụy của việc ông Trump có thể rút lui khỏi một cuộc xung đột mà một số quan chức và cố vấn lo ngại có thể dẫn đến những tổn thất nặng nề cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào cuối năm nay, theo các nguồn tin.

Mặc dù chưa có quyết định nào được đưa ra - và ông Trump hoàn toàn có thể tăng cường các hoạt động quân sự trở lại - việc giảm leo thang nhanh chóng có thể làm giảm áp lực chính trị lên tổng thống, ngay cả khi điều đó có thể để lại một Iran mạnh mẽ hơn, quốc gia có thể tái thiết chương trình hạt nhân và tên lửa của mình và đe dọa các đồng minh của Mỹ trong khu vực.

Hiện chưa rõ khi nào cộng đồng tình báo Mỹ sẽ hoàn thành công việc của mình, nhưng trước đó họ đã phân tích phản ứng có thể xảy ra của các nhà lãnh đạo Iran trước tuyên bố chiến thắng của Mỹ.

Người phụ nữ đi ngang qua bảng quảng cáo có hình ảnh cố lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. Ảnh: Reuters

Trong những ngày sau chiến dịch ném bom ban đầu vào tháng 2, các cơ quan tình báo đánh giá rằng nếu ông Trump tuyên bố chiến thắng và Mỹ rút quân khỏi khu vực, Iran có thể sẽ coi đó là một thắng lợi, một trong những nguồn tin cho biết.

Theo nguồn tin, nếu ông Trump tuyên bố Mỹ đã thắng nhưng vẫn duy trì sự hiện diện quân sự mạnh mẽ, Iran có thể sẽ coi đó là một chiến thuật đàm phán, nhưng không nhất thiết dẫn đến việc chấm dứt xung đột.

Hiện CIA từ chối trả lời các câu hỏi cụ thể của Reuters về công việc hiện tại của họ liên quan đến Iran.

Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ từ chối bình luận.

Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly cho biết Mỹ vẫn đang tiếp tục đàm phán với Iran và sẽ "không vội vàng ký một thỏa thuận tồi".

"Tổng thống chỉ chấp nhận thỏa thuận nào đặt an ninh quốc gia của Mỹ lên hàng đầu, và ông ấy đã nói rõ rằng Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân," bà nói.

Tổng thống Donald Trump đang gặp nhiều áp lực trong nước. Ảnh: AP

Chi phí chính trị cao

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy cuộc chiến này cực kỳ không được lòng người dân Mỹ. Chỉ 26% số người được hỏi trong cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos được công bố tuần trước cho rằng chiến dịch quân sự này đáng giá với chi phí bỏ ra, và chỉ 25% cho rằng nó đã làm cho nước Mỹ an toàn hơn.

Hai mươi ngày sau khi Tổng thống Trump tuyên bố ngừng bắn, hàng loạt nỗ lực ngoại giao đã thất bại trong việc mở hoàn toàn eo biển Hormuz, tuyến đường thủy quan trọng về kinh tế, mà Tehran đã đóng cửa bằng cách tấn công tàu thuyền và rải thủy lôi trong tuyến đường thủy hẹp này.

Việc phong tỏa tuyến vận chuyển khoảng 20% lượng dầu thô của thế giới đã đẩy giá năng lượng toàn cầu và giá xăng tại các trạm xăng ở Mỹ tăng cao. Khả năng làm gián đoạn thương mại của Iran mang lại cho nước này đòn bẩy mạnh mẽ chống lại Mỹ và các đồng minh.

Quyết định giảm bớt sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực, cùng với việc dỡ bỏ lệnh cấm vận song phương, cuối cùng sẽ giúp giảm giá xăng dầu.

Tuy nhiên, cho đến nay, hai bên dường như vẫn chưa đạt được bất kỳ thỏa thuận nào.

Cuối tuần trước, ông Trump đã hủy chuyến đi của đặc phái viên Steve Witkoff và con rể Jared Kushner đến gặp các quan chức Iran tại Pakistan, và nói với các phóng viên hôm 25/4 rằng việc đó sẽ mất "quá nhiều thời gian" và nếu Iran muốn đàm phán "chỉ cần gọi điện là được".

Mỹ xem xét các phương án quân sự

Theo Reuter, nhiều phương án quân sự vẫn đang được xem xét, trong đó có việc nối lại các cuộc không kích nhằm vào các lãnh đạo quân sự và chính trị của Iran.

Tuy nhiên, một trong những quan chức Nhà Trắng tiết lộ, phương án tham vọng nhất - như một cuộc đổ bộ lên lục địa Iran - dường như ít khả thi hơn so với vài tuần trước.

Quan chức Nhà Trắng mô tả áp lực trong nước đối với Tổng thống Trump nhằm chấm dứt xung đột là "rất lớn".

Một trong những nguồn tin cho biết Iran đã tận dụng thỏa thuận ngừng bắn đang diễn ra để khai quật các bệ phóng, đạn dược, máy bay không người lái và các vật liệu khác đã bị chôn vùi do các cuộc ném bom của Mỹ và Israel trong những tuần đầu của cuộc xung đột.

Do đó, chi phí chiến thuật của việc nối lại xung đột toàn diện hiện nay có thể cao hơn so với những ngày đầu của thỏa thuận ngừng bắn, bắt đầu từ ngày 8/4.

