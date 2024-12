Chuyến xuyên Việt một mình đầu tiên của cô gái 25 tuổi với chiếc Honda Future: 'Có lúc nghĩ đi vậy làm gì, nhưng người khác đi được thì mình cũng đi được'

Khánh Ngọc, cô nàng 9x đến từ Bến Tre, đã tự "thưởng" cho mình chuyến xuyên Việt đầu tiên ở tuổi 25. Cô cho biết đã ấp ủ chuyến đi này hơn hơn một năm trước. Trước đó, cô gái trẻ chưa từng đi xuyên Việt hay đi phượt đường dài nhiều ngày với ai cả.

Một mình xuyên Việt lần đầu

Cuối tháng 9 đầu tháng 10 năm 2024, hành trình ấy bắt đầu với bao nhiêu trải nghiệm khó quên với cô nàng 9x. Tính đến khi kết thúc, Khánh Ngọc đã trải qua khoảng 3.000 km đường từ Bến Tre đến Hà Nội. Người bạn đồng hành duy nhất là chiếc Honda Future bền bỉ, không gặp phải sự cố nào mà chỉ thay nhớt 2 lần.

"Tự hào là người con đất Việt. 43/63 tỉnh thành rồi", chia sẻ của cô gái khi đặt chân đến Quy Nhơn.

Đi phượt thì chiếc xe chính là thứ quan trọng nhất. Do đó, trước khi đi, Khánh Ngọc đã chăm sóc xe cẩn thận, thay nhớt thay vỏ đầy đủ. Nhưng khác với nhiều phượt thủ, dù là lần đầu tiên đi phượt xuyên Việt, cô nàng không mang theo đồ sửa xe máy vì thấy mình sẽ không đi các địa điểm quá hẻo lánh. Bản thân Ngọc cũng không có kinh nghiệm sửa xe, việc mang theo dụng cụ sẽ chỉ thêm nặng nề mà không giải quyết được vấn đề. Dù vậy, Khánh Ngọc vẫn khuyên những ai muốn đi phượt tốt nhất "vẫn nên biết một chút và chuẩn bị khoản này nếu chuyến đi dài hơn và đi nhiều nơi hơn".

Lên đường cùng "người bạn" Honda Future.

Thân con gái dặm trường, Khánh Ngọc cũng cẩn thận lên các hội nhóm để tham khảo kinh nghiệm của mọi người. Ngọc cho biết luôn về chỗ nghỉ trước khi trời tối, cũng có lần về muộn nhưng đó là chỉ khi cô nàng đến những khu vực đông dân cư ở thành phố lớn. Đồ đạc cũng cố gắng đem ít nhất có thể, đủ dùng. Thiết bị quay chụp thì chỉ có chiếc iPhone, Apple Watch và chân máy.

Phòng nghỉ có thể đặt qua ứng dụng hoặc xem Google Maps xung quanh vị trí dừng nghỉ và đặt trực tiếp vào tối hôm trước hoặc trưa hôm đó.

Những kỷ niệm khó quên

Thực tế, khoảng thời gian Khánh Ngọc "xê dịch" thường không được nhiều phượt thủ lựa chọn do đây là khoảng thời gian nhiều mưa bão.

Lý do Ngọc chọn cuối tháng 9 đầu tháng 10 để đi rất đơn giản. Đây là lúc cô gái có thời gian rảnh, và muốn đi miền Bắc ngắm lúa, ngắm núi, ngắm non. Do đó, cô nàng rất háo hức chuẩn bị, mong chờ, mua vé máy bay, gửi xe máy ra Hà Nội đủ hết cả.

"Nhưng cuộc sống mà, đâu có lường trước được điều gì. Ngày mình có lịch bay thì cũng là ngày bão Yagi vào đất liền. Và hoàn lưu sau bão thì mọi người cũng biết rồi đó. Không thể tiếp tục chuyến đi nhưng cũng không thể bỏ hết mọi tâm sức, tiền bạc vất vả kiếm được. Mình quyết định đổi hướng đi từ Hà Nội về Bến Tre, vì đằng nào chiếc xe máy mượn của mẹ cũng đã nằm yên vị ngoài Hà Nội. Rồi mình dời lại 10 ngày sau, đến ngày bay ra thì tin bão số 4 lại sắp vào miền Trung. Đúng kiểu bị bão dí luôn. Nhưng vì cập nhật tình hình liên tục mỗi ngày, thấy bão cũng không quá lớn, mình ra Hà Nội chơi ít hôm và đi tour du lịch kết hợp thiện nguyện ở Mù Cang Chải chờ bớt mưa ở miền Trung mới bắt đầu hành trình", Khánh Ngọc kể lại.

Rất may mắn là sau đó, khi đi qua khu vực bắc và một phần trung miền Trung không gặp mưa ngày nào. Về tới Bình Định mới gặp mưa nhưng không đáng kể. Bộ áo mưa chống lạnh mua còn chưa có dịp sử dụng đúng nghĩa, chỉ mặc được 5 phút ở Đà Lạt lúc đi chơi.

Nhưng cũng có những kỷ niệm khá hú hồn: "Chạy đường ven biển từ Quảng Ngãi qua Bình Định lúc trời tối, vắng hoe mà xe sắp hết xăng, tưởng đâu đi vậy là chill mà trời sập tối nhanh quá, đi qua các đồi cát và dương rồi nghĩa địa sợ muốn chết, có đoạn còn không có đèn đường hoặc đèn chưa sáng".

Nhưng đa phần là những kỷ niệm rất vui. Nếu để chọn địa điểm ấn tượng nhất trong lần xuyên Việt này, Khánh Ngọc sẽ chọn động Phong Nha - Kẻ Bàng. "Đúng là di sản thiên nhiên thế giới. Cũng ở đây mình quen được hai anh chị ở Đà Nẵng vô cùng thân thiện và dễ thương", Ngọc chia sẻ.

Khi được hỏi nơi để lại ấn tượng nhất, Khánh Ngọc cho biết đó chính là động Phong Nha - Kẻ Bàng.

Cô nàng "mang dép leo núi cô Tiên ở Nha Trang và quen được hai em trai rất là nhiệt tình, dẫn mình xuống núi rồi còn dẫn đi ăn. Đi qua biên giới Việt Lào và thử ăn một vài món ăn Lào. Hẹn gặp người chị quen nhau qua lớp học Anh Văn online, lần đầu mình có một mối quan hệ như vậy luôn. Được mời ăn ốc nhảy ở hang Yến, Quảng Ngãi, gặp một người chị cũng chạy xe máy từ SG về đây. Đón bình minh ở home sát biển ở Bình Định, săn mây ở Quảng Trị một cách ngẫu nhiên,…".

Do lần đầu tiên đi một mình và dài ngày, Ngọc cũng có một số điều tiếc nuối khi chưa tham khảo kỹ các địa điểm "nên còn vài nơi về mình mới biết", cũng chưa tập được thói quen ngủ sớm dậy sớm nên chưa bắt trọn các khoảnh khắc hoàng hôn bình minh, cũng như chưa có kinh nghiệm chạy xuyên trưa "khá buồn ngủ".

"Thời gian không quá nhiều nên mình chưa thực sự trải nghiệm được cuộc sống và văn hóa ở các tỉnh", Khánh Ngọc chia sẻ.

Cô gái ghé thăm quê Bác, ghi dấu chân ở Bản Đôn (Pù Luông, Thanh Hóa), dưới chân hải đăng cửa Nhượng, làng chài Nhơn Lý...

"Bước ra khỏi vùng an toàn"

Sau chuyến đi xuyên Việt đầu tiên, Ngọc thừa nhận "đi một mình cũng lắm lúc sợ này sợ kia", dù vậy "có điều thú vị và niềm vui riêng".

Lần đầu tiên cô nàng được trải nghiệm những việc như "tự lo hết mọi thứ cho bản thân. Tự sắp xếp lịch trình, tự ăn, tự chơi, muốn làm gì thì làm, muốn đi như thế nào thì đi. Mình cũng được tiếp xúc, quen biết với những người mới, để biết rằng xung quanh mình không chỉ có những điều tiêu cực mà còn tồn tại rất nhiều điều tốt đẹp, dễ thương. Mình bước ra khỏi vùng an toàn một chút, không dựa dẫm phụ thuộc vào ai, tự tận hưởng những điều mình muốn. Nếu có bạn đồng hành, điều đó rất tuyệt vời. Nhưng nếu chỉ có một mình, mình vẫn làm được".

"Tuy có lúc đã nghĩ mình đi như vậy để được gì, chỉ để checkin rồi nhận lấy mệt mỏi thôi hay sao? Rồi lỡ có chuyện gì không may xảy ra… Nhưng rồi mình vẫn quyết định đi tiếp vì mình vẫn thích và muốn đi. Bên cạnh đó, có những chuyện xảy ra ngay lúc ấy đã cổ vũ mình. Người khác đi được thì mình cũng đi được. Và rồi mình đã làm được.

Mình sẽ lại đi tiếp ở những hành trình khác. Vì đất nước mình còn lạ, cần chi đâu nước ngoài", Ngọc hào hứng chia sẻ về những dự định trong tương lai.

Một số hình ảnh đáng nhớ khác trong hành trình xuyên Việt của Khánh Ngọc: