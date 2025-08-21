Chuyển từ tầng 25 xuống tầng 8 ở cùng tòa nhà: Tôi nhận ra sự khác biệt về chất lượng cuộc sống lớn đến thế nào

Ở các thành phố lớn, chung cư cao tầng đã trở thành lựa chọn phổ biến cho các hộ gia đình. Nhiều người thường nghĩ rằng càng ở tầng cao thì càng yên tĩnh, thoáng đãng và sang trọng. Nhưng thực tế, không phải ai cũng phù hợp với cuộc sống ở những tầng chót vót. Trường hợp của ông Lý Vệ, 46 tuổi, sống tại Quảng Châu, Trung Quốc là một ví dụ điển hình.

Sau gần 10 năm sống trên tầng 25 của một khu chung cư hiện đại, ông quyết định chuyển xuống tầng 8. Và chính sự thay đổi này đã giúp ông nhận ra sự khác biệt rõ rệt về chất lượng cuộc sống.

10 năm ở tầng cao: Yên tĩnh nhưng không hẳn dễ chịu

Ông Lý từng tin rằng sống trên tầng 25 là lựa chọn sáng suốt. Căn hộ có tầm nhìn rộng, dễ dàng ngắm thành phố về đêm rực rỡ ánh đèn. Đặc biệt, khu vực tầng cao cũng hạn được được khói bụi và tiếng ồn từ đường phố.

Với một trưởng phòng thường xuyên căng thẳng như ông, ở tầng cao mang lại chút bình yên hiếm có giữa thành phố tấp nập phía dưới.

Thế nhưng, những bất tiện cũng dần bộc lộ. Mỗi khi thang máy gặp sự cố, việc leo bộ hàng chục tầng là ‘ác mộng’ với gia đình.

Vợ ông, bà Trương Mai, nhiều lần than phiền vì phải chờ thang máy quá lâu vào giờ cao điểm. “Buổi sáng ai cũng vội, thang máy thường quá tải. Có hôm tôi trễ họp chỉ vì chờ đến lượt,” bà nhớ lại.

Quyết định chuyển xuống tầng 8

Đầu năm nay, khi con trai duy nhất chuẩn bị đi du học, vợ chồng ông Lý cân nhắc đổi căn hộ. Lý do ban đầu chỉ là tìm không gian sống thuận tiện hơn. Sau nhiều lần cân nhắc, họ quyết định mua một căn hộ ở tầng 8 cùng tòa nhà. “Thực ra tôi không nghĩ sự khác biệt lại lớn đến vậy, chỉ nghĩ đơn giản xuống thấp sẽ tiện đi lại hơn,” ông chia sẻ.

Ngay sau khi chuyển xuống tầng 8, gia đình ông cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt. Việc đi thang máy giờ không còn áp lực. Nếu thang máy đông hoặc hỏng, các thành viên chỉ cần đi bộ vài phút là đến nhà.

“Mỗi sáng tôi không còn phải lo lắng trễ giờ họp. Nếu đông người, tôi đi cầu thang bộ vài tầng, vừa coi như vận động nhẹ”, bà Trương chia sẻ.

Ngoài sự tiện lợi, vợ chồng ông Lý còn nhận một điểm đáng chú ý khác là tâm lý. Ông Lý thừa nhận, khi còn sống trên tầng 25, đôi lúc ông có cảm giác cách biệt với nhịp sống bên dưới, như đứng ngoài cuộc.

Xuống tầng 8, ông cảm thấy gần gũi hơn với cuộc sống đời thường: nghe tiếng trẻ con nô đùa, nghe âm thanh rộn ràng từ sân thể thao. “Có thể hơi ồn một chút, nhưng chính sự ồn đó lại khiến tôi thấy ấm áp”, ông nói.

Tóm lại, sự lựa chọn tầng ở không đơn thuần dựa vào giá cả hay diện tích, mà còn liên quan mật thiết đến lối sống, tuổi tác và nhu cầu từng gia đình. Người trẻ tuổi thường thích ở tầng cao để có tầm nhìn đẹp, ít bụi và riêng tư. Trong khi đó, những gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi lại ưu tiên tầng trung bình, thuận tiện di chuyển và an toàn hơn.

Trường hợp của ông Lý Vệ cho thấy, việc thay đổi từ tầng cao xuống tầng thấp không làm giảm giá trị cuộc sống. Ngược lại, sự thay đổi đó mang đến sự thoải mái và bình yên hơn. “Không phải ở càng cao thì càng tốt. Quan trọng là phù hợp với bản thân và gia đình,” ông đúc kết.

Sau gần nửa năm sống ở tầng 8, vợ chồng ông Lý đều đồng ý rằng đây là quyết định đúng đắn. Cuộc sống giản dị hơn, an toàn hơn, và quan trọng nhất là tinh thần thoải mái.

