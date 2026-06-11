Chuyện tình hiếm có của cầu thủ tự nhận giỏi hơn Cristiano Ronaldo

Joao Neves là ngôi sao sáng trong thế hệ cầu thủ đang vươn mình ở đội tuyển Bồ Đào Nha. Tiền vệ của PSG còn được ngưỡng mộ vì chuyện tình đẹp với bạn gái Madalena Aragao.

Gần đây, Neves làm bùng nổ truyền thông khi tự nhận mình giỏi nhất đội tuyển Bồ Đào Nha, thay vì gọi tên Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes hay ai đó có thâm niên chơi bóng lâu hơn anh. Sau đó, ngôi sao 21 tuổi cùng câu lạc bộ PSG vô địch Champions League 2 mùa liên tiếp. Cá nhân Neves đã chơi tuyệt hay ở trận chung kết với Arsenal và thật sự khẳng định vị thế của tiền vệ hàng đầu thế giới hiện tại.

Từ 2 năm trước, Neves đã được làng túc cầu khen ngợi với cụm từ mỹ miều: "Đá bóng hay và biết cách chọn bạn gái".

Sự nghiệp thăng tiến vượt bậc của tuyển thủ Bồ Đào Nha có phần công sức lớn từ bạn gái của anh là Madalena - người đứng phía sau động viên Neves và góp mặt không sót trận nào của bạn trai. Đổi lại, Neves cũng âm thầm hiện diện trong các cột mốc quan trọng của Madalena, là động lực để bạn gái xây dựng sự nghiệp rực sáng trên con đường diễn xuất.

Không tìm thấy "vết xước"

Đó là khen ngợi của tờ Goal , sau khi tấm ảnh Neves chụp cùng bạn gái ở trận chung kết Champions League 2024/25. Khi ấy, Madalena khiến không ít cổ động viên làng bóng đá ghen tị vì những lời "mùi mẫn" gửi đến bạn trai: "Joao, anh đã làm nên lịch sử. Anh đến Paris khi chẳng quen bất kỳ ai, không biết nói ngôn ngữ địa phương và đơn độc. Trái tim em đang ấm áp vì anh, tình yêu của em. Anh đã là nhà vô địch Champions League".

Cả 2 tìm hiểu nhiều năm trước khi công khai hẹn hò từ 2024. Khi ấy, Neves vừa chuyển tới PSG với bản hợp đồng "bom tấn" dành cho cầu thủ chưa qua tuổi 20. Madalena là diễn viên trẻ tài năng hàng đầu của làng điện ảnh Bồ Đào Nha. Họ đẹp đôi, tài năng và có chung một triết lý yêu trong âm thầm, nói không với việc dựa nhau để đánh bóng tên tuổi và tạo chiêu trò để gây ầm ĩ truyền thông.

Neves và Madalena luôn xuất hiện bên nhau ở dịp quan trọng.

Những gì Neves và Madalena đăng về nhau trên mạng xã hội, đơn giản chỉ là câu chuyện đời thường. Cả hai ăn mặc giản dị, truyền tải câu chuyện tình yêu của sự chân thành và hồn nhiên theo đúng lứa tuổi cận ngưỡng 20. Neves lấy Madalena làm động lực để vượt qua giai đoạn khó khăn nhất khi mới chuyển tới Paris. Và Madalena xem Neves là cảm hứng để vượt ngưỡng "diễn viên nhí tiềm năng".

Những câu chuyện yêu đương của cầu thủ và ngôi sao trong giới giải trí thường gắn với ồn ào. Xung quanh các ngôi sao bóng đá thường là các nàng WAGs bốc lửa, ăn mặc táo bạo và luôn biết cách trở thành tâm điểm để những trang báo lá cải ở Anh như Daily Mail, Mirror khai thác.

Câu chuyện của Neves và Madalena vì thế trở nên đặc biệt và hiếm có. Đã 2 năm trôi qua, bộ đôi chưa để lại điều tiếng và yêu đương ngày càng kín tiếng. Sự nghiệp của Neves và Madalena thăng tiến thần tốc nhưng vào đúng dịp cần bên nhau, họ không bỏ lỡ bất kỳ điều gì.

Vị thế Neves, Madalena ở hiện tại

Neves nổi lên từ 3 năm trước trong màu áo Benfica. Đến nay, khi chỉ 21 tuổi, Neves sớm vươn tầm thành tiền vệ trung tâm hàng đầu. Anh cùng PSG làm nên chiến tích vô địch Champions League 2 mùa giải liên tiếp. Và ở màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha, Neves có suất đá chính, hướng đến hành trình săn cúp vàng danh giá tại World Cup 2026.

Tiền vệ 21 tuổi là cầu thủ không có "anti". Anh được yêu mến vì đẳng cấp chơi bóng ở khu vực tuyến giữa. Neves luôn bước ra sân với chiếc áo "sơ vin", trong hình hài của một cầu thủ nghiêm túc nhưng chơi bóng với nguồn thể lực và nhiệt huyết cực tốt.

Rất nhiều ngôi sao của PSG không chơi đủ 120 phút ở trận chung kết Champions League gần nhất nhưng Neves vẫn ở đó, chiến đấu đến tận những giây cuối cùng.

Làng bóng đá thế giới đang khan hiếm mẫu cầu thủ có cá tính đặc biệt như Neves - vốn máu lửa trên sân cỏ nhưng chơi với tinh thần fair-play cùng lối sống giản dị, không điều tiếng và trung thành với giáo án ăn, tập chuyên nghiệp để duy trì sự nghiệp bóng đá đỉnh cao.

Madalena thăng tiến nhanh ở lĩnh vực điện ảnh và thời trang.

Madalena cũng không kém cạnh Neves khi đã bứt phá từ vị thế "sao nhí" thành diễn viên thế hệ mới xuất sắc của làng điện ảnh Bồ Đào Nha. Trước đây, Madalena xuất hiện trong Morangos com Acucar - loạt phim truyền hình huyền thoại dành cho giới trẻ của Bồ Đào Nha. Sau đó là loạt dự án thành công của Madalena như Quer o Destino , Para Sempre , và Nazare.

Bạn gái Neves được Fobes vinh danh trong tốp 30 người trẻ tài năng và có tầm ảnh hưởng lớn nhất Bồ Đào Nha. Madalena còn chiến thắng giải thưởng Premio Revelacao (Nghệ sĩ bứt phá/đột phá của năm). Đây là giải thưởng danh giá tại Bồ Đào Nha để vinh danh những nghệ sĩ thế hệ mới đang vươn tầm mạnh mẽ nhất.

Madalena còn là thần tượng của giới trẻ Bồ Đào Nha về thời trang, được nhiều nhãn hàng đình đám ngỏ lời hợp tác. Tuy nhiên, trên trang cá nhân của nữ diễn viên, những tấm ảnh cô mặc lên người chiếc áo PSG, đứng cạnh Neves mới thu hút tương tác mạnh nhất. Việc được nhắc đến là bạn trai của Neves đã giúp sức không nhỏ đưa Madalena nổi tiếng nhanh chóng trong 2 năm.