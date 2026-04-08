Chuyện tình cô gái 8 năm đồng hành cùng Lý Hoàng Nam khắp các sân đấu từ tennis đến pickleball

Không chỉ là một "tượng đài" của tennis Việt Nam và khẳng định tên tuổi ở pickleball, Lý Hoàng Nam còn khiến dân tình ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân viên mãn bên bà xã Huỳnh Ngọc Phương Trinh. Từ sân tennis bụi bặm đến những thảm đấu pickleball hiện đại, Phương Trinh luôn hiện diện như một "điểm tựa vàng", cùng chồng chinh phục những đỉnh cao mới.

Mối nhân duyên “trai tài gái sắc” của làng thể thao

Chuyện tình của tay vợt số 1 Việt Nam và nàng hot girl bóng rổ khởi nguồn từ năm 2018. Huỳnh Ngọc Phương Trinh (sinh năm 1995), vốn là gương mặt nổi bật trong giới bóng rổ phong trào tại TP.HCM nhờ chiều cao 1m72 và nhan sắc khả ái. Dù hơn Lý Hoàng Nam 2 tuổi, nhưng sự thấu hiểu và đồng điệu về tâm hồn đã giúp cả hai xóa nhòa mọi khoảng cách.

Suốt hơn 5 năm hẹn hò, thử thách lớn nhất của họ chính là những chuyến thi đấu xa nhà biền biệt của Nam. Tuy nhiên, thay vì những giận dỗi thường tình, Phương Trinh chọn cách trở thành hậu phương vững chắc, lặng lẽ ủng hộ sự nghiệp của bạn trai. Tháng 5/2023, cặp đôi chính thức về chung một nhà bằng một đám cưới ngọt ngào, mở đầu bằng bộ ảnh cưới độc đáo thực hiện ngay trên sân tennis, nơi đã chứng kiến tình yêu và đam mê của cả hai.

Kể từ khi về chung một nhà, sự đồng hành của Phương Trinh càng trở nên khăng khít. Cô không chỉ là người vợ mà còn là một "trợ lý" mẫn cán, cùng Lý Hoàng Nam rong đuổi khắp các sân đấu từ trong nước ra quốc tế. Hình ảnh Phương Trinh xuất hiện trên khán đài, từ những giải đấu khốc liệt đến các kỳ SEA Games rực lửa, đã trở nên quen thuộc với người hâm mộ.

Từ Tennis đến Pickleball

Khi Lý Hoàng Nam bắt đầu thử sức và gặt hái thành công ở bộ môn Pickleball, Phương Trinh một lần nữa chứng minh sự đồng điệu tuyệt đối. Không dừng lại ở vai trò hỗ trợ, trợ lý, cô còn trực tiếp cầm vợt tập luyện để hiểu hơn về công việc của chồng. Cặp đôi thường xuyên cùng nhau tham gia các giải đấu phong trào, tạo nên hình ảnh "cặp bài trùng" đầy năng lượng trên sân đấu.

Sự đồng hành này đã chạm đến cột mốc rực rỡ tại giải đấu lớn PPA Hanoi. Trong vai trò hỗ trợ, Phương Trinh túc trực bên chồng xuyên suốt mọi trận đấu. Đáp lại sự tận tình đó, Lý Hoàng Nam đã thi đấu bùng nổ và xuất sắc lên ngôi vô địch. Chiến thắng này không chỉ ghi dấu tên tuổi của Nam ở bộ môn mới mà còn là quả ngọt cho sự đồng lòng của cả hai vợ chồng.

Phía sau một vận động viên thành công là một người bạn đời thấu hiểu. Đối với Lý Hoàng Nam, Phương Trinh không chỉ là vợ, mà là người đồng đội cùng anh chia sẻ từng giọt mồ hôi và mọi cung bậc cảm xúc. Hành trình của họ là minh chứng đẹp đẽ cho việc tình yêu có thể trở thành động lực lớn nhất để chinh phục những đỉnh cao thể thao.

