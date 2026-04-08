Chuyện tình 30 năm, kín tiếng của 'vua hài đất Bắc' và tiểu thư phố cổ

Nghệ sĩ Xuân Hinh sinh năm 1960, người huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Suốt những năm cuối thập niên 1990, đầu thập niên 2000, Xuân Hinh là cái tên thống trị cả thị trường hài phía Bắc. Ngay từ khi còn học nghệ thuật chèo ở Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, Xuân Hinh đã thể hiện tài năng nổi trội của mình.

Nghệ sĩ Xuân Hinh.

Năm 1988 đánh dấu thành công đầu tiên của Xuân Hinh với tiết mục hề Cu Sứt trong Festival Cười. Tiết mục này được ông biểu diễn 2 tháng tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô, Hà Nội, khán giả cổ vũ nhiệt liệt.

Từ thành công đó, Xuân Hinh tiếp tục gặt hái thành công trên sân khấu chèo, hài kịch với những tiết mục nổi tiếng như Thầy bói đi chợ, Hề gậy theo thầy, Hề mồi đấu đá, Thị Mầu lên chùa, Người ngựa - Ngựa người, Chồng rượu vợ đề…

Nhắc đến Xuân Hinh, khán giả còn gọi tên nhiều tiểu phẩm như Xuân Hinh đi hỏi vợ, Xuân Hinh đi khám bệnh, Xuân Hinh đi hát karaoke, Xuân Hinh luyện thi hoa hậu…

Với khả năng hát nhiều thể loại nhạc như chèo, xẩm, chầu văn, quan họ… cùng cái duyên hài đặc biệt, ông luôn chinh phục khán giả khi lên sân khấu. Khán giả yêu mến gọi Xuân Hinh là "Vua hề chèo", "Vua băng đĩa", "Vua hài đất Bắc"... nhưng nam nghệ sỹ chỉ khiêm tốn nhận mình là "kẻ chọc cười dân dã".

Nghệ sĩ Xuân Hinh và bà xã Phương Lan.

Thành công trong sự nghiệp, Xuân Hinh cũng có gia đình hạnh phúc. Ông và bà xã Nguyễn Phương Lan quen nhau từ năm 1993 và kết hôn vào đầu năm 1995. Khi đó, ông chưa nổi tiếng, cuộc sống còn nhiều khó khăn, trong khi vợ là cô gái Hà Nội gốc, làm kế toán, được nhiều người theo đuổi.

Nhắc lại thời điểm ấy, nam nghệ sĩ hài hước kể cả hai quen nhau từ những ngày ông còn chưa có mấy tên tuổi, vẫn còn "lạch cạch" trên chiếc xe đạp. "Tôi lấy cô gái làm kế toán, người Hà Nội gốc, nhà ở Hàng Buồm, hoa hậu của phố. Ngày đó tôi chẳng phải tán mấy, đi xe đạp lạch cạch, cũng chưa nổi tiếng mà cưới hẳn gái xinh", Xuân Hinh nói.

Ông tin rằng, mối lương duyên của cả hai là do "cái duyên cái số nó vồ lấy nhau" bởi thời điểm đó, bà xã ông cũng có rất nhiều người theo đuổi, gia đình lại khá giả, trong khi ông "chẳng có gì".

Nhớ lại lần đầu gặp gỡ, Xuân Hinh kể hôm đó ông đến nhà bạn chơi, dù đang “đèo theo một cô người yêu” nhưng thực chất “chỉ mới thích thôi, chưa yêu thật”. Khi được bạn giới thiệu một cô gái “tính tình tuyệt vời”, ông tò mò tìm gặp và ngay lập tức bị thu hút bởi vẻ xinh xắn của bà xã sau này. Nam nghệ sĩ hóm hỉnh nói: “ Ngày xưa, tôi cũng đẹp lắm, Việt kiều của Bắc Ninh mà, ai cũng bảo tôi đẹp, chỉ hơi thấp một chút thôi".

Sau 2 năm chinh phục, ''vua hài'' kết hôn với hoa hậu phố cổ. Cả hai có hai con với con gái đầu lòng tên Bảo Linh, con trai tên Xuân Quang.

Sau khi kết hôn, bà xã Nguyễn Phương Lan quyết định lui về hậu phương, toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình và ủng hộ sự nghiệp của chồng.

Nghệ sĩ Xuân Hinh cho biết, dù thường xuyên đi diễn, đóng cặp với nhiều bạn diễn nữ xinh đẹp và có đông đảo người hâm mộ, bà xã ông chưa bao giờ ghen tuông. Ngược lại, bà Phương Lan lựa chọn cách giữ gìn hòa khí gia đình rất riêng: mỗi khi có “xung đột”, bà thường chủ động làm lành bằng một mâm cơm ấm cúng. Với Xuân Hinh, chỉ cần nhìn vào mâm cơm ấy là đủ hiểu tấm lòng của vợ, mọi giận hờn vì thế cũng tự nhiên tan biến.

Xuân Hinh chia sẻ thêm rằng, ông và bà xã từ người xa lạ về sống chung, ban đầu chưa hợp ngay được, nhưng sau đó là trách nhiệm với gia đình, với con cái nên cả hai cùng đồng lòng xây dựng tổ ấm.

Nam nghệ sĩ cũng thẳng thắn thừa nhận mình “sợ vợ”, nhưng là nỗi “sợ” đầy trân trọng: “Sợ là đúng rồi, bà ấy lo cơm ăn áo mặc cho tôi, không sợ là mình ra đường ngay. Bà ấy mà đi đâu khoảng nửa tháng là tôi… lao đao lắm” .

Nam nghệ sĩ cũng thẳng thắn thừa nhận mình “sợ vợ”.

Chia sẻ về bí quyết giữ gìn hôn nhân, ông cho rằng không có sự hòa hợp tuyệt đối trong cuộc sống vợ chồng, điều quan trọng là biết nhường nhịn và thích nghi.

“Tôi nói chuyện với vợ, ở cuộc đời này không ai hợp ai cả, lấy nhau thì phải lựa nhau mà sống. Trước khi cưới tôi đã nói rõ văn nghệ sĩ là đầu có đạn, người có 1 viên, người có 2 viên, còn tôi có khi có cả băng. Tính khí của tôi lại thất thường, có đêm đang ngủ, chợt nghĩ ra điệu múa, câu hát là bật dậy múa may. Rồi vợ đang nấu cơm, tự nhiên thấy chồng cứ múa như thế này liền giật cả mình”.

Nghệ sĩ Xuân Hinh cho biết, trong suốt nhiều năm chung sống, vợ chồng ông hiếm khi xảy ra to tiếng. Ông thẳng thắn chia sẻ, bản thân luôn chủ động nhường nhịn, bởi với ông, sự bình yên trong gia đình mới là điều quan trọng nhất.

Gia đình nghệ sĩ Xuân Hinh.

Mới đây, nghệ sĩ Xuân Hinh gây chú ý khi ngẫu hứng hát “nịnh vợ” trong một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội. Với câu hát: “30 năm qua, tình yêu của tôi vẫn đẹp, cô gái Phương Lan cũng vẫn đẹp, như ngày đầu ta mới gặp nhau” , nam danh hài khiến khán giả thích thú bởi sự duyên dáng, chân thành.

Đoạn video nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem cùng nhiều bình luận thích thú. Không ít khán giả cho rằng, sự dí dỏm, chân thành ấy chính là “bí kíp giữ lửa” hôn nhân của nam nghệ sĩ.