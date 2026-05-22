Chuyện thật như đùa: Thủ môn Brazil ngất xỉu khi được triệu tập dự World Cup 2026

Tú Tú
|

Khoảnh khắc thủ môn Weverton ngất xỉu vì quá xúc động khi nghe tên mình xuất hiện trong danh sách dự World Cup 2026 đang gây sốt mạng xã hội Brazil những ngày qua.

Theo video được truyền thông Brazil đăng tải, hôm 18/5, thủ môn Weverton cùng gia đình theo dõi buổi công bố danh sách tuyển Brazil của HLV Carlo Ancelotti ngay tại nhà riêng. Khi tên anh được xướng lên trong nhóm thủ môn tham dự World Cup 2026, cả căn phòng vỡ òa trong sung sướng. Tuy nhiên chỉ ít giây sau, thủ thành 38 tuổi bất ngờ đổ gục xuống ghế vì quá xúc động.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là những người xung quanh ban đầu thậm chí chưa nhận ra Weverton bị choáng, bởi tất cả còn đang ôm nhau ăn mừng. Anh trai của anh còn liên tục đè lên người cậu em để ăn mừng. Đoạn clip sau đó nhanh chóng lan truyền khắp các nền tảng mạng xã hội và được nhiều tờ báo Brazil đăng lại.

Một ngày sau, chính Weverton cũng lên tiếng hài hước về tình huống này. Thủ môn của Grêmio thừa nhận: “Thành thật mà nói, tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Có lẽ tôi bị ngất nhẹ một chút".

Weverton được xem là bất ngờ lớn trong danh sách 26 cầu thủ Brazil dự World Cup 2026. Trước đó, anh không nằm trong nhóm thường xuyên được HLV Carlo Ancelotti triệu tập ở giai đoạn chuẩn bị. Dù vậy, kinh nghiệm và phong độ ổn định trong màu áo Grêmio giúp thủ thành sinh năm 1988 vượt qua nhiều cái tên trẻ hơn để góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Khoảnh khắc Weverton được gọi tên trong danh sách triệu tập ĐT Brazil dự World Cup 2026

Đây sẽ là kỳ World Cup thứ hai trong sự nghiệp của Weverton sau lần tham dự tại Qatar 2022 dưới thời HLV Tite. Ở tuổi 38, anh cũng trở thành một trong những cầu thủ lớn tuổi nhất được Brazil triệu tập dự World Cup.

Sau khi danh sách được công bố, Weverton còn đăng một câu Kinh Thánh lên mạng xã hội: “Không ai thấy, không ai nghe và cũng không ai tưởng tượng được điều Chúa đã chuẩn bị". Nhiều CĐV Brazil cho rằng phản ứng của Weverton cho thấy World Cup vẫn là giấc mơ lớn nhất với mọi cầu thủ, ngay cả với một thủ môn dày dạn kinh nghiệm đã bước sang tuổi 38.

Thủ môn Weverton bên gia đình

Danh sách đội hình ĐT Brazil dự World Cup 2026:

Thủ môn: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe), Weverton (Grêmio)

Hậu vệ: Danilo (Flamengo), Wesley (Roma), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Bremer (Juventus), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG)

Tiền vệ: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Paquetá (Flamengo)

Tiền đạo: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal, Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vini Jr (Real Madrid)

Video Shorts

Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

