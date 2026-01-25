Chuyện thật như đùa tại Mỹ: Củ khoai tây được chính phủ cấp phép trở thành nòng giảm thanh súng 9mm

Trong một diễn biến gây xôn xao dư luận Hoa Kỳ và cộng đồng sở hữu vũ khí, một người đàn ông tên Zach Clark mới đây đã chính thức trở thành chủ nhân của chiếc nòng giảm thanh súng 9mm làm từ củ khoai tây đầu tiên được đăng ký hợp pháp. Đơn đăng ký của anh đã được Cục Rượu, Thuốc lá, Súng và Thuốc nổ (ATF) - cơ quan liên bang chịu trách nhiệm quản lý vũ khí - phê duyệt, đánh dấu một tiền lệ chưa từng có trong lịch sử pháp lý về súng đạn tại quốc gia này.

Mặc dù Zach Clark không phải là người đầu tiên nảy ra ý tưởng gắn một củ khoai tây vào đầu nòng súng để thử nghiệm khả năng giảm tiếng ồn, nhưng anh là người tiên phong trong việc hợp pháp hóa ý tưởng kỳ quặc này.

Chia sẻ với tờ The Reload, Clark cho biết động cơ thực sự đằng sau hành động này không phải là chế tạo vũ khí tối tân, mà là để chỉ ra sự vô lý đến mức ngớ ngẩn của các quy định pháp luật hiện hành. Hệ thống hiện tại cho phép bất kỳ cá nhân nào cũng có thể gửi thiết kế nòng giảm thanh tự chế của họ lên cơ quan chức năng, bất kể ý tưởng đó có điên rồ đến đâu.

Clark chia sẻ một cách thẳng thắn: "Đó là một cách hay để làm nổi bật với những người bình thường rằng: 'Vâng, điều này thật ngớ ngẩn. Toàn bộ luật này có phần ngớ ngẩn'". Anh cũng tiết lộ rằng mình không phải là người duy nhất đang thử thách giới hạn của hệ thống này. Đã có những người nộp đơn đăng ký biến gối ngủ thành thiết bị giảm thanh, với hồ sơ chỉ bao gồm bức ảnh doanh nhân Mike Lindell đang ôm một chiếc gối My Pillow. Thậm chí, những vỏ lon nước tăng lực Monster Energy cũng trở thành đối tượng được đệ trình để hợp pháp hóa thành phụ kiện súng.

Để hiểu rõ hơn về sự kiện này, cần nhìn lại bối cảnh pháp lý đã tạo điều kiện cho thành tựu của Clark. Một sự thay đổi trong việc cắt giảm thuế của Đạo luật Súng đạn Quốc gia (NFA), được ban hành đầu năm đã đóng vai trò then chốt. Quy định mới này đã hạ chi phí nộp hồ sơ thiết kế giảm thanh xuống còn 0 đô la, đồng thời số hóa toàn bộ quy trình xét duyệt. Chính sách "mở cửa" này đã vô tình tạo ra một làn sóng ồ ạt các thiết kế kỳ quái được gửi đến ATF.

Tuy nhiên, quy trình phê duyệt của ATF lại bộc lộ những dấu hiệu của sự thiếu nhất quán và hỗn loạn. Bản thân Clark cũng không thể lý giải tại sao "củ khoai tây" của mình lại được thông qua. Anh đã gửi hồ sơ cho ba mẫu giảm thanh khoai tây khác nhau.

Kết quả thật bất ngờ: hai mẫu có số sê-ri Tate001 và Tate002 được chấp thuận, trong khi mẫu Samwise01 lại bị từ chối thẳng thừng. Sự mâu thuẫn này càng trở nên khó hiểu hơn khi Clark cho biết tài liệu hồ sơ cho cả ba mẫu là hoàn toàn giống hệt nhau.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra với các thiết kế in 3D mà anh từng nộp trước đây. Clark cho biết anh từng có ba mẫu in 3D bị từ chối dù sử dụng cùng một bộ tài liệu y hệt như 40 mẫu khác đã được phê duyệt trót lọt.

Từ những trải nghiệm thực tế này, Clark nhận định rằng nhân viên tại ATF dường như không thực sự xem xét kỹ lưỡng hồ sơ do khối lượng công việc quá tải. Anh nghi ngờ rằng quá trình phê duyệt có thể đang diễn ra một cách ngẫu nhiên: "Người duyệt có thể chỉ đang nhấp chuột, có, không, bởi vì ở đó đang rất hỗn loạn".

Về mặt hiệu quả thực tế, việc sử dụng khoai tây làm nòng giảm thanh không mang lại kết quả khả quan. Nhiều tài khoản YouTube và cả nhà sản xuất vũ khí được cấp phép SilencerCo đã thực hiện các thử nghiệm và đều báo cáo kết quả không ấn tượng.

Tuy nhiên, đối với Zack Clark, hiệu năng của mẫu Tate001 chưa bao giờ là ưu tiên hàng đầu. Anh khẳng định mình chỉ đang tìm kiếm chút niềm vui và thực hiện điều đó thông qua việc "đối đầu với chính phủ", mà theo anh, đó là cách tốt nhất để thể hiện quan điểm của mình.