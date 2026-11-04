Chuyện thật như đùa: Phụ huynh không đóng tiền ăn bán trú, Hiệu trưởng ngại đòi nên tự bỏ tiền túi đóng suốt 2 năm, tổng gần 3 tỷ!

Hiệu trưởng cho biết: "Đó là giai đoạn việc điều hành nhà trường gặp rất nhiều khó khăn, tôi bù tiền vào chỉ vì muốn công việc chung không bị đình trệ".

Ngày 2/11, Ủy ban Giáo dục thành phố Kizugawa (tỉnh Kyoto, Nhật Bản) thông báo về sai phạm xử lý tài chính tại một trường tiểu học trực thuộc: một nhân viên hành chính trong giai đoạn công tác tại trường (từ năm 2012 đến 2024) đã lơ là việc đôn đốc phụ huynh nộp các khoản thu, sau đó người này cùng Hiệu trưởng đã tự bỏ tiền túi ra bù đắp.

Tổng số tiền chưa thu được lên tới ít nhất 54 triệu yên (khoảng 8,9 tỷ đồng). Trong đó, cựu nhân viên hành chính đã dùng khoảng 20 triệu yên (khoảng 3,3 tỷ) và Hiệu trưởng bỏ ra khoảng 17 triệu yên (khoảng 2,8 tỷ) tiền cá nhân để lấp vào khoản thiếu hụt.

Sự việc chỉ vỡ lở vào tháng 6 năm nay, khi Trung tâm Cung cấp Suất ăn Bán trú liên hệ với Ủy ban Giáo dục thành phố để báo về việc tiền ăn bán trú của năm học 2025 vẫn chưa được thanh toán.

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Bỏ bê đòi tiền suốt 12 năm, tự chi tiền túi để "trường không đình trệ"

Theo kết quả điều tra của Ủy ban Giáo dục, trong suốt 12 năm làm việc tại trường (từ năm học 2012 đến 2024), nhân viên nói trên đã không gửi giấy nhắc hay đòi các khoản tiền chưa đóng (bao gồm tiền ăn bán trú). Hậu quả là tình trạng chậm trễ thanh toán cho các đơn vị cung cấp bên ngoài đã trở thành chuyện thường nhật.

Để bù đắp phần thiếu hụt, từ năm học 2021, nhân viên này bắt đầu tự bỏ tiền túi chuyển vào tài khoản nhà trường. Hiệu trưởng nắm được tình trạng này từ năm 2024 nhưng không báo cáo lên Ủy ban Giáo dục; sau khi nhân viên hành chính nghỉ hưu vào cuối năm học đó, Hiệu trưởng vẫn tiếp tục tự bỏ tiền túi ra bù. Cơ quan chức năng xác nhận không có dấu hiệu biển thủ công quỹ và học sinh không bị ảnh hưởng đến khẩu phần ăn.

Khi làm việc với Ủy ban Giáo dục, cựu nhân viên hành chính giải trình: "Bản thân tôi đã không thể xử lý công việc một cách thấu đáo, chuẩn mực". Trong khi đó, vị Hiệu trưởng cho biết: "Đó là giai đoạn việc điều hành nhà trường gặp rất nhiều khó khăn, tôi bù tiền vào chỉ vì muốn công việc chung không bị đình trệ".