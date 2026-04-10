HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Chuyện thật như đùa: Hai cầu thủ nổi tiếng mở họp báo công khai... đổi vợ cho nhau, mang theo cả con cái lẫn chó cưng sang nhà mới!

Tú Tú |

Trong lịch sử chuyển nhượng của làng thể thao, người ta thường thấy đổi cầu thủ lấy tiền hoặc lấy người khác. Thế nhưng, vụ "trao đổi" giữa hai ngôi sao New York Yankees năm 1973 lại đi vào huyền thoại theo cách không ai ngờ tới: Họ đổi cả gia đình cho nhau!

Bản hợp đồng "trao đổi cuộc sống" có 1-0-2

Chuyện xảy ra vào ngày này năm 1973, hai tay ném bóng (pitcher) lừng danh là Mike Kekich và Fritz Peterson đã tổ chức một buổi họp báo kỳ lạ nhất lịch sử bóng chày. Thay vì thông báo giải nghệ hay chuyển CLB, họ dõng dạc tuyên bố: Chúng tôi đổi vợ và con cho nhau!

Được biết, hai gia đình vốn là bạn thân chí cốt từ năm 1969. Sau những buổi tụ tập, đi chơi chung, "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", nhưng tréo ngoe ở chỗ là... bén nhầm sang vợ của bạn. Thay vì lén lút "cắm sừng", hai ông chồng này đã có một quyết định gây sốc toàn cầu: Công khai hoán đổi vị trí để danh chính ngôn thuận ở bên người mới.

Vụ hoán đổi gây chấn động giới thể thao năm ấy

Đổi từ vợ con đến... thú cưng và đồ đạc

Không chỉ dừng lại ở việc đổi vợ, "thương vụ" này còn bao gồm tất cả những gì thuộc về cuộc sống của đối phương. Fritz Peterson dọn đến sống cùng Susanne (vợ cũ của Mike) và 2 cô con gái nhỏ. Mike Kekich tiếp quản tổ ấm với Marilyn (vợ cũ của Fritz) cùng 2 cậu con trai. Thậm chí, họ đổi luôn cả thú cưng, đồ đạc trong nhà và... những chú chó cưng cũng được chuyển hộ khẩu sang chủ mới.

Fritz Peterson lúc đó còn hài hước phát biểu: "Thực chất đây là một vụ trao đổi chồng thôi mà!". Ông khẳng định đây là một "câu chuyện tình yêu" chân chính chứ không hề bẩn thỉu như dư luận đàm tiếu.

Hai gia đình thân thiết hoán đổi cho nhau và cái kết trái ngược

Cái kết trái ngược: Người hạnh phúc nửa thế kỷ, kẻ trắng tay sau vài tháng

Dù xuất phát điểm giống nhau, nhưng kết cục của hai "hợp đồng" này lại hoàn toàn khác biệt. Cặp đôi Fritz - Susanne chứng minh lựa chọn của mình là đúng đắn khi kết hôn vào năm 1974 và sống hạnh phúc bền chặt suốt 50 năm, cho đến khi Fritz qua đời vào năm 2024. Một cái kết "ngôn tình" khó tin cho một khởi đầu đầy tranh cãi.

Cặp đôi Mike - Marilyn thì gược lại hoàn toàn. Mối quan hệ này "toang" chỉ sau vài tháng chung sống. Mike Kekich không chỉ mất vợ, mất bạn mà sự nghiệp cũng tụt dốc không phanh, bị đội bóng đẩy đi ngay sau đó.

Netizen thế giới đến nay vẫn "sang chấn tâm lý" khi nhắc lại: "Đúng là những năm 70 rực rỡ, chuyện gì cũng có thể xảy ra!", "Nể nhất là mấy đứa trẻ và mấy con chó, tự nhiên ngủ dậy thấy bố mới, chủ mới mà không hiểu chuyện gì", "Fritz thắng đậm trong thương vụ này rồi, sống hạnh phúc đến tận lúc già thì đúng là tìm được chân ái thật"...

Tags

bạn gái

Cầu thủ

Họp báo

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cảnh "mưa tên lửa" Israel gửi xuống Lebanon: Hơn 250 người chết, Iran lập tức đe dọa trả đũa

01:01
01:25
00:56
00:57
01:08
01:11
01:18
00:44
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại