Chuyển thành công 112,8 triệu đồng vào tài khoản Vietcombank nhưng không thể liên lạc người nhận: Người phụ nữ SN 1983 phải trình báo công an

Người phụ nữ ở Lâm Đồng được công an hỗ trợ nhận lại 112,8 triệu đồng sau khi chuyển khoản nhầm và không thể liên lạc với người nhận.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa qua Công an xã Hàm Thuận Nam nhận được thư cảm ơn của bà Phạm Thị Ăng, sinh năm 1983, trú tại xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng, bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, tận tình hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ Công an xã trong việc giúp bà nhận lại số tiền 112.800.000 đồng chuyển khoản nhầm.

Công an xã Hàm Thuận Nam hỗ trợ công dân nhận lại số tiền đã chuyển khoản nhầm

Theo nội dung vụ việc, ngày 4/5, trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng, bà Phạm Thị Ăng đã sơ suất chuyển nhầm số tiền 112.800.000 đồng vào một tài khoản ngân hàng Vietcombank mang tên Nguyễn Thị Kim Cương. Sau khi phát hiện sự việc, bà nhiều lần tìm cách liên hệ với chủ tài khoản nhận tiền nhưng không thành công. Ngày 12/6, bà đã đến Công an xã Hàm Thuận Nam trình báo và đề nghị hỗ trợ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Công an xã Hàm Thuận Nam đã chỉ đạo cán bộ nhanh chóng xác minh vụ việc, đồng thời phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan làm rõ thông tin chủ tài khoản nhận tiền. Với tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng Công an đã tích cực xác minh, vận động, hướng dẫn các bên liên quan phối hợp giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Đến ngày 22/6, bà Phạm Thị Ăng đã nhận lại toàn bộ số tiền chuyển khoản nhầm.

Trong thư cảm ơn, bà Phạm Thị Ăng bày tỏ sự xúc động, trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, thái độ gần gũi, tận tình của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hàm Thuận Nam. Việc nhận lại được số tiền lớn không chỉ giúp gia đình bà tránh thiệt hại về kinh tế mà còn củng cố thêm niềm tin vào lực lượng Công an nhân dân luôn tận tụy phục vụ Nhân dân.

Qua vụ việc, Công an xã Hàm Thuận Nam khuyến cáo người dân khi thực hiện giao dịch chuyển khoản cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản và số tiền trước khi xác nhận. Trường hợp phát hiện chuyển nhầm hoặc gặp sự cố liên quan đến giao dịch tài chính, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng và trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.



