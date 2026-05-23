Chuyến tàu nhiều người phải tự lau cửa sổ trước khi chạy: Lý do thật sự đằng sau

Trong đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, một số du khách tranh thủ lau sạch phần cửa kính trước khi tàu khởi hành. Đây không phải là quy định bắt buộc của nhà tàu, càng không phải một thủ tục đặc biệt trước chuyến đi. Tuy nhiên, chi tiết này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi nó phần nào cho thấy sức hút rất riêng của chuyến tàu di sản Đà Nẵng – Huế.

Tuyến tàu đi qua loạt cảnh quan đặc biệt: từ không gian cố đô Huế, vùng Lăng Cô, rồi đến đoạn đèo Hải Vân trước khi vào Đà Nẵng. Đây là cung đường mà núi, biển, vịnh và những khúc cua đường sắt liên tục hiện ra qua ô cửa tàu.

Hành khách lau kính của tàu trước khi khởi hành (Ảnh Check in Vietnam)

Không phải ngẫu nhiên mà ô cửa kính lại trở thành chi tiết được du khách chú ý đến vậy. Tuyến tàu qua đèo Hải Vân vốn từ lâu đã được xem là một trong những cung đường sắt đẹp nhất Việt Nam.

Năm 2019, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam dẫn thông tin từ hãng tin Nga Sputnik cho biết đường sắt Thống Nhất của Việt Nam lọt nhóm 10 tuyến đường sắt đẹp nhất thế giới; trong đó, đoạn từ Huế qua Hải Vân vào Đà Nẵng gây ấn tượng bởi cảnh tàu lướt qua Lăng Cô, men theo núi và biển miền Trung.

Gần đây hơn, Lonely Planet cũng xếp đường sắt Bắc – Nam của Việt Nam đứng đầu danh sách những hành trình tàu hỏa đáng trải nghiệm năm 2025.

Ảnh VnEconomy

Chuyến tàu khác biệt với diện mạo mới và loạt tiện ích đặc biệt

Chuyến tàu Đà Nẵng – Huế thường được nhắc đến với tên gọi “Hành trình kết nối di sản miền Trung”, khai trương từ tháng 3/2024. Đây là sản phẩm du lịch đường sắt kết nối Huế và Đà Nẵng – hai điểm đến nổi bật của miền Trung.

Theo Báo Chính phủ, đoàn tàu được tổ chức theo hướng kết hợp vận tải hành khách với khai thác dịch vụ du lịch. Thời điểm khai trương, tàu có các toa ghế mềm điều hòa và toa sinh hoạt cộng đồng để phục vụ hoạt động văn hóa, ẩm thực, giới thiệu sản phẩm địa phương. Đây cũng là điểm khiến hành trình này khác với nhiều chuyến tàu thông thường: hành khách không chỉ lên tàu để đến nơi, mà còn để tận hưởng chính quãng đường di chuyển.

Đáng chú ý, sau 2 năm vận hành, đoàn tàu đã được làm mới diện mạo. Theo thông tin từ Báo Chính phủ và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, giao diện mới của tàu lấy sắc tím đặc trưng của Huế kết hợp gam ghi sáng hiện đại, gợi hình ảnh năng động của thành phố biển Đà Nẵng. Ngoại thất mới giúp đoàn tàu trở thành một điểm check-in ngay từ khi còn ở sân ga.

Diện mạo mới của tàu mới được cập nhật (Ảnh Dsvn)

Bên trong, đoàn tàu có các toa ghế mềm, ghế ngồi được thay mới và có thể xoay 180 độ, giúp hành khách thuận tiện hơn khi ngắm cảnh. Đây là chi tiết đáng chú ý, bởi trên tuyến Huế – Đà Nẵng, cảnh quan bên ngoài chính là “đặc sản” của hành trình.

Một điểm nhấn khác là toa VIP 32 chỗ, được thiết kế theo phong cách hoài cổ, gợi cảm hứng từ không gian cung đình Huế. Tại đây, hành khách có thể ngồi bên bàn dọc cửa sổ, thưởng thức cà phê, nghe nhạc và ngắm cảnh đèo Hải Vân qua khung cửa rộng.

Không gian cộng đồng trên tàu cũng được thiết kế để phục vụ trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và sản phẩm địa phương. Một số chi tiết trang trí gợi nhắc ngói âm dương của Cố đô Huế, phố cổ Hội An và hình ảnh đèn lồng, tạo cảm giác như các lớp di sản miền Trung được đưa lên chính đoàn tàu.

Theo thông tin công bố, sau 2 năm vận hành, đoàn tàu đã phục vụ hơn 440.000 lượt hành khách với hơn 2.800 chuyến an toàn. Điều này cho thấy đây không chỉ là một sản phẩm gây chú ý nhất thời, mà đã trở thành một trải nghiệm du lịch được nhiều người lựa chọn khi đến miền Trung.

Trên tàu, du khách được trải nghiệm nhiều dịch vụ độc đáo (Ảnh MiA)

Kinh nghiệm trải nghiệm và cách mua vé tàu

Du khách có thể chọn chiều Huế – Đà Nẵng nếu đã tham quan cố đô trước, sau đó muốn tiếp tục hành trình về thành phố biển, Hội An hoặc các điểm du lịch lân cận. Ngược lại, chiều Đà Nẵng – Huế phù hợp với người đang lưu trú ở Đà Nẵng, Hội An và muốn đi Huế trong ngày hoặc nghỉ lại một đêm để khám phá cố đô.

Về thời điểm đi, chuyến sáng phù hợp với những ai muốn có thêm thời gian tham quan sau khi đến nơi. Chuyến chiều lại phù hợp với du khách thích ánh sáng dịu hơn trên cung đường biển – núi. Tuy nhiên, lịch tàu có thể thay đổi theo từng giai đoạn, vì vậy hành khách nên kiểm tra giờ chạy thực tế trước khi đặt vé.

Nếu mục đích chính là ngắm cảnh và chụp ảnh, ghế gần cửa sổ là lựa chọn được nhiều người ưu tiên. Với nhóm đông, du khách nên đặt sớm để có chỗ ngồi gần nhau. Những ai muốn trải nghiệm đặc biệt hơn có thể tìm hiểu thêm về toa VIP hoặc toa cộng đồng, tùy tình trạng khai thác ở từng thời điểm.

Ảnh Dsvn

Hành khách cũng nên chuẩn bị điện thoại hoặc máy ảnh đầy pin, đến ga sớm để ổn định chỗ ngồi. Nếu cần, có thể dùng khăn mềm hoặc khăn giấy lau nhẹ phần kính phía trong vị trí ngồi. Tuy nhiên, du khách tuyệt đối không tự ý mở cửa, không thò người ra ngoài, không leo trèo, không dùng hóa chất lạ để lau kính và không thực hiện bất kỳ hành động nào gây mất an toàn khi tàu đang chạy.

Về mua vé, hành khách có thể đặt qua hệ thống chính thức của Đường sắt Việt Nam, tại nhà ga hoặc qua các điểm bán vé hợp lệ. Khi mua vé, cần kiểm tra kỹ ngày đi, chiều đi, ga đi – ga đến, số hiệu tàu, giờ tàu, loại ghế, giá vé và điều kiện đổi trả. Giá vé từng được công bố ở mức tham khảo khoảng 180.000 đồng/lượt ngày thường và 210.000 đồng/lượt cuối tuần cho chặng Huế – Đà Nẵng sau thời điểm khai trương, tuy nhiên mức giá có thể thay đổi theo thời điểm.



