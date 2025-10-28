Chuyến tàu được mệnh danh "huyền thoại", đi mất 6 ngày 5 đêm, du khách nhận xét: Như khách sạn 5 sao

Hiện nay, sự ra đời của loạt phương tiện hiện đại đã giúp việc di chuyển giữa các điểm đến du lịch của du khách trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn. Tuy nhiên, không vì thế mà một loại phương tiện có phần "truyền thống" bị lãng quên. Đó là tàu hỏa.

Trên thế giới, rất nhiều quốc gia phát triển như Nhật Bản, Pháp, Thụy Điển hay Thụy Sĩ đã áp dụng tàu hỏa như một sản phẩm du lịch đặc sắc qua hàng thập kỷ. Và có những chuyến tàu được ví như "kỳ tích" hay "huyền thoại" bởi sự không tưởng và đặc biệt của nó.

Chuyến tàu sau đây là một ví dụ, được mệnh danh là chuyến tàu, đi qua nhiều cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ. Đó là tàu Quốc tế K3/4, tuyến đường sắt nối Bắc Kinh và Moskva kéo dài hơn 7.600km. Hành trình kéo dài 6 ngày 5 đêm, đi qua Trung Quốc, Mông Cổ và Nga, từ sa mạc Gobi khô cằn tới rừng taiga tuyết phủ khiến ai nấy đều phải trầm trồ.

Ảnh Wikipedia

Tuyến tàu đi qua những vùng đất "không thể tiếp cận bằng đường bộ"

Tuyến tàu K3, còn gọi là Beijing–Moscow International Train, được vận hành lần đầu vào năm 1959, từng được coi là biểu tượng hợp tác giữa Trung Quốc – Mông Cổ – Liên Xô. Với quãng đường dài 7.621 km, đây là một trong những tuyến tàu quốc tế lâu đời nhất châu Á, khởi hành mỗi thứ Tư từ ga Bắc Kinh, đi qua Ulaanbaatar (Mông Cổ) rồi đến Moskva (Nga) vào đầu tuần kế tiếp.

Theo trang China Highlights, toàn bộ hành trình kéo dài 6 ngày 5 đêm, với thời gian di chuyển hơn 126 tiếng. Dọc đường, tàu đi qua những vùng đất gần như không thể tiếp cận bằng đường bộ – nơi du khách có thể nhìn thấy cảnh quan thay đổi ngoạn mục: Sáng là núi đá Bắc Kinh, trưa là sa mạc Gobi vàng rực, tối đã thấy những cánh đồng tuyết trắng phủ kín ở Siberia.

Tàu K3/4 trước kia

Điểm đặc biệt nhất của tuyến đường này nằm ở biên giới Trung – Mông – Nga, nơi tàu phải dừng lại để thay đổi. Do khổ ray ở ba quốc gia khác nhau, các toa tàu sẽ được nâng lên, tháo toàn bộ hệ thống bánh và lắp lại bánh mới trong suốt nhiều giờ đồng hồ – một quy trình hiếm có mà du khách mô tả là “chứng kiến lịch sử vận hành của đường sắt sống dậy ngay trước mắt”.

Trước khi đại dịch COVID-19 xảy ra, vé tàu K3 luôn trong tình trạng khan hiếm. Giá vé hạng giường mềm từng được niêm yết khoảng 6.000 nhân dân tệ (hơn 20 triệu đồng), trong khi hạng giường cứng khoảng 3.800 nhân dân tệ. Du khách quốc tế thường phải đặt vé trước nhiều tháng mới có chỗ. Một hành khách người Pháp từng chia sẻ trên TripAdvisor: “Tôi mất gần hai tuần để tìm đại lý bán vé, nhưng khi tàu lăn bánh, mọi nỗ lực đều xứng đáng”.

Sự khác biệt về tiêu chuẩn đường ray giữa Trung Quốc và Nga là nguyên nhân chính khiến tàu K3 phải thay đổi đường ray khi vào Nga

Không chỉ hấp dẫn bởi cảnh quan, nhiều du khách còn nhận xét rằng khoang Deluxe Soft Sleeper trên tuyến tàu này “chẳng khác nào khách sạn 5 sao”. Trên China Train Guide, hành khách mô tả khoang giường mềm có chăn đệm cao cấp, ánh sáng ấm áp, ổ điện cá nhân, ấm đun nước và cả hệ thống sưởi riêng. Một blogger từng viết: “Tôi từng ở nhiều khách sạn sang trọng, nhưng khoang tàu này khiến tôi thấy như đang ở trong một suite di động. Mọi thứ sạch sẽ, tinh tế và riêng tư đến khó tin”.

Hành trình ấy tuy dài nhưng lại khiến nhiều người mê mẩn. Blogger Andy’s World Journeys miêu tả: “Đây không chỉ là một chuyến tàu, mà là một cuốn phim chạy chậm. Cảnh quan, thời tiết và cả ngôn ngữ thay đổi theo từng tiếng bánh sắt”.

Bên trên con tàu "huyền thoại"

Khung cảnh bên đường du khách có thể được ngắm nhìn khi ngồi trên con tàu

Chuyến tàu huyền thoại đang ở đâu?

Hiện nay, theo cập nhật từ Travel China Guide và China Railway Corporation, tàu K3/4 đang tạm ngừng hoạt động vô thời hạn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và những biến động địa chính trị trong khu vực. Từ năm 2020 đến nay, tuyến Bắc Kinh – Moskva không còn mở bán vé cho hành khách quốc tế. Phần lớn các tuyến liên vận Trung – Nga khác (như K19/20 qua Mãn Châu Lý) cũng chỉ phục vụ mục đích thương mại hoặc chở hàng hóa.

Trước đó, K3 được xem là tuyến tàu “đắt mà vẫn cháy vé”. Không chỉ vì giá cao, mà bởi lịch trình khan hiếm – mỗi tuần chỉ có duy nhất một chuyến. Nhiều du khách từng mô tả cảm giác “giành được vé K3 còn khó hơn cả đặt vé máy bay quốc tế mùa cao điểm”.

Giờ đây, những toa tàu K3 huyền thoại đang “ngủ yên” tại ga Bắc Kinh, trong khi hàng ngàn người yêu du lịch đường sắt vẫn chờ ngày tuyến này hoạt động trở lại. Trên diễn đàn Travellerspoint, một du khách Nga viết ngắn gọn: “Khi K3 trở lại, tôi sẽ là người đầu tiên xếp hàng mua vé”.

Ảnh People's Daily

Dù chưa rõ khi nào tàu K3/4 được khôi phục, nhưng với những ai từng đi, chuyến tàu ấy vẫn là biểu tượng của một thời đại – nơi con người đi tìm thế giới bằng tốc độ chậm rãi nhất, qua khung cửa sổ tàu hỏa. Sáu ngày trên đường ray xuyên Á không chỉ là hành trình du lịch, mà là một trải nghiệm hiếm có – nơi mọi thứ hiện đại dường như dừng lại, nhường chỗ cho những tiếng bánh sắt đều đặn vang vọng giữa thảo nguyên và tuyết trắng.




