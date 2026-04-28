Nhân dịp kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, Tàu Hà Nội 5 Cửa Ô chính thức ra mắt hành trình đặc biệt mang tên “Chuyến tàu đoàn viên: Chạm vào ký ức, viết tiếp tự hào”, diễn ra từ ngày 27/4 đến 03/5/2026.

Đây không chỉ là một chuyến đi mà còn là hành trình cảm xúc, nơi mỗi bước chân như chạm vào dòng chảy ký ức, nơi quá khứ và hiện tại giao thoa trong không gian đậm chất hoài niệm giữa lòng Thủ đô.

Khác với những chuyến tàu thông thường, hành trình lần này không đưa hành khách đến một miền đất mới, mà dẫn dắt trở về với những dấu mốc thiêng liêng của dân tộc. Tàu Hà Nội 5 Cửa Ô được “khoác áo mới” với hệ thống hình ảnh, khẩu hiệu giàu tính biểu tượng của các thời kỳ kháng chiến, gợi nhắc hành trình giành lại độc lập, tự do.

Trong không gian ấy, hành khách không chỉ “nhìn thấy” lịch sử mà còn có cơ hội sống lại thời khắc hào hùng khi Bắc – Nam nối liền một dải, khi hàng triệu trái tim Việt Nam vỡ òa trong niềm vui đoàn tụ. Đó là ký ức không chỉ của một thế hệ mà là di sản cảm xúc chung của cả dân tộc, được đánh đổi bằng hy sinh và khát vọng hòa bình.

Thông qua hành trình này, Tàu Hà Nội 5 Cửa Ô góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc, để những ký ức hào hùng tiếp tục sống động trong đời sống hôm nay.

Trong khuôn khổ chương trình, hành khách sẽ được trải nghiệm không gian tái hiện lịch sử mang tính tương tác, tham gia các hoạt động check-in cùng hình tượng người lính – điểm nhấn chỉ xuất hiện trong dịp Đại lễ.

“Chuyến tàu đoàn viên: Chạm vào ký ức, viết tiếp tự hào” không chỉ mang tính giải trí mà còn góp phần kết nối các thế hệ, giúp mỗi người hiểu hơn về giá trị của hòa bình, của sự thống nhất và ý nghĩa của hai chữ “đoàn viên”.

Đồng thời, hành trình cũng là nỗ lực làm mới du lịch văn hóa Hà Nội, đưa những giá trị truyền thống trở nên gần gũi, sống động hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Không chỉ dừng lại ở trải nghiệm cảm xúc, chuyến tàu còn mang đến những hương vị đặc trưng của Thủ đô như kem Tràng Tiền, khoai lang nướng, chè lam, bánh xu xê hay trà sen. Những thức quà quen thuộc góp phần hoàn thiện hành trình, gợi nhớ một Hà Nội vừa gần gũi, vừa sâu lắng.