Chuyến tàu đoàn viên: Chạm vào ký ức, viết tiếp tự hào

Sơn Ca |

Chuyến tàu đoàn viên là nỗ lực làm mới du lịch văn hóa Hà Nội, đưa những giá trị truyền thống trở nên gần gũi, sống động hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Nhân dịp kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, Tàu Hà Nội 5 Cửa Ô chính thức ra mắt hành trình đặc biệt mang tên “Chuyến tàu đoàn viên: Chạm vào ký ức, viết tiếp tự hào”, diễn ra từ ngày 27/4 đến 03/5/2026.

Đây không chỉ là một chuyến đi mà còn là hành trình cảm xúc, nơi mỗi bước chân như chạm vào dòng chảy ký ức, nơi quá khứ và hiện tại giao thoa trong không gian đậm chất hoài niệm giữa lòng Thủ đô.

Khác với những chuyến tàu thông thường, hành trình lần này không đưa hành khách đến một miền đất mới, mà dẫn dắt trở về với những dấu mốc thiêng liêng của dân tộc. Tàu Hà Nội 5 Cửa Ô được “khoác áo mới” với hệ thống hình ảnh, khẩu hiệu giàu tính biểu tượng của các thời kỳ kháng chiến, gợi nhắc hành trình giành lại độc lập, tự do.

Trong không gian ấy, hành khách không chỉ “nhìn thấy” lịch sử mà còn có cơ hội sống lại thời khắc hào hùng khi Bắc – Nam nối liền một dải, khi hàng triệu trái tim Việt Nam vỡ òa trong niềm vui đoàn tụ. Đó là ký ức không chỉ của một thế hệ mà là di sản cảm xúc chung của cả dân tộc, được đánh đổi bằng hy sinh và khát vọng hòa bình.

Chuyến tàu đoàn viên: Chạm vào ký ức, viết tiếp tự hào - Ảnh 1.

Thông qua hành trình này, Tàu Hà Nội 5 Cửa Ô góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc, để những ký ức hào hùng tiếp tục sống động trong đời sống hôm nay.

Trong khuôn khổ chương trình, hành khách sẽ được trải nghiệm không gian tái hiện lịch sử mang tính tương tác, tham gia các hoạt động check-in cùng hình tượng người lính – điểm nhấn chỉ xuất hiện trong dịp Đại lễ.

“Chuyến tàu đoàn viên: Chạm vào ký ức, viết tiếp tự hào” không chỉ mang tính giải trí mà còn góp phần kết nối các thế hệ, giúp mỗi người hiểu hơn về giá trị của hòa bình, của sự thống nhất và ý nghĩa của hai chữ “đoàn viên”.

Đồng thời, hành trình cũng là nỗ lực làm mới du lịch văn hóa Hà Nội, đưa những giá trị truyền thống trở nên gần gũi, sống động hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Không chỉ dừng lại ở trải nghiệm cảm xúc, chuyến tàu còn mang đến những hương vị đặc trưng của Thủ đô như kem Tràng Tiền, khoai lang nướng, chè lam, bánh xu xê hay trà sen. Những thức quà quen thuộc góp phần hoàn thiện hành trình, gợi nhớ một Hà Nội vừa gần gũi, vừa sâu lắng.

Chồng cũ được MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên cầu hôn lại ở tuổi 60: "Tôi là fan chị Duyên, tôi mê chị Duyên"
Hiện trường khủng khiếp vụ hai đoàn tàu đâm vào nhau khiến 14 người chết, 80 người bị thương

Hiện trường khủng khiếp vụ hai đoàn tàu đâm vào nhau khiến 14 người chết, 80 người bị thương

01:14
Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

00:39
Khoảnh khắc máy bay hạng nhẹ lao đầu xuống đất và phát nổ khiến nữ nghị sĩ Mỹ thiệt mạng

Khoảnh khắc máy bay hạng nhẹ lao đầu xuống đất và phát nổ khiến nữ nghị sĩ Mỹ thiệt mạng

00:54
Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

00:34
Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

01:02
Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

00:54
Khung cảnh 'khó tin' ở công trình 1.000 tỷ đồng với kết cấu lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

Khung cảnh 'khó tin' ở công trình 1.000 tỷ đồng với kết cấu lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

01:18
Gần 100 cảnh sát cùng robot dập tắt vụ cháy như quả cầu lửa khổng lồ ở ngoại thành Hà Nội

Gần 100 cảnh sát cùng robot dập tắt vụ cháy như quả cầu lửa khổng lồ ở ngoại thành Hà Nội

00:38
