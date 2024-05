Chuyện ở Ukraine: Khi 'vũ khí vàng' trong mắt người này chỉ là 'đồ cổ' với người kia?

RVC (hay viết tắt là RDK trong tiếng Nga) được các tình nguyện viên cánh hữu gốc Nga từng chiến đấu cho Ukraine trong Trung đoàn Azov và các đơn vị khác kể từ năm 2014 thành lập vào tháng 8/2022.

Theo cơ quan tình báo quân đội Ukraine, RVC là một nhóm độc lập, hoạt động bí mật tại Nga nhưng cũng có một đơn vị trong quân đoàn nước ngoài của Ukraine. Tuy nhiên, quân đoàn nước ngoài khẳng định không liên quan đến RVC.



Do các cuộc đột kích xuyên biên giới do RVC và một đơn vị khác là Quân đoàn Tự do Nga từ Ukraine vào lãnh thổ Nga, Tòa án tối cao Liên bang Nga đã liệt cả 2 vào danh sách các tổ chức khủng bố.