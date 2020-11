Chuyện "nhầm nhọt": Các phóng viên sửng sốt trước khung cảnh cuộc họp báo lạ kỳ của luật sư ông Trump

Huffington Post đưa tin, sáng 7/11 vừa qua (giờ Mỹ) - chỉ chưa đầy 1 tiếng trước khi truyền thông đồng loạt gọi tên ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden là tổng thống thứ 46 của nước Mỹ - đương kim Tổng thống Donald Trump đã lên Twitter thông báo rằng đội ngũ pháp lý của ông sẽ tổ chức một cuộc họp báo "lớn" tại thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania.

Địa điểm được ông Trump thông báo có tên là "Four Seasons" - khiến mọi người đều tưởng rằng đó là khách sạn Four Seasons (Bốn Mùa). Tuy nhiên khách sạn này đã nhanh chóng lên tiếng bác bỏ thông tin rằng cuộc họp báo sẽ được tổ chức ở địa điểm của họ, mà thay vào đó họ cho biết đội ngũ của ông Trump sẽ họp báo tại một công ty thiết kế cảnh quan có tên "Four Seasons Total Landscaping".

Thông tin này cũng đã được chính Tổng thống Trump đính chính trong một dòng tweet sau đó.

Tờ tạp chí Slate cho biết các nhà báo đã rất kinh ngạc khi đến địa điểm diễn ra cuộc họp báo và phát hiện ra đó là một bãi đỗ xe của một doanh nghiệp ở tận... ngoại ô thành phố Philadelphia. Họ đã nhanh chóng suy đoán rằng có ai đó trong ban vận động tranh cử của ông Trump đã nhầm lẫn khi thuê địa điểm, và đội ngũ pháp lý của đương kim tổng thống buộc phải làm theo kế hoạch đã định.

Không chỉ có bối cảnh tồi tàn và buồn tẻ, nơi diễn ra họp báo còn có điểm kỳ lạ hơn nữa khi công ty Four Seasons Total Landscaping nằm giữa một nhà sách bán các ấn phẩm dành cho người lớn và một nhà hỏa táng, theo Slate. Chi tiết này đã dẫn đến nhiều lời chế giễu trên mạng rằng đây là một phép ẩn dụ sâu cay về sự thất bại của ban vận động tranh cử của ông Trump.

Được biết, tại cuộc họp báo, luật sư Rudy Giuliani đã khẳng định rằng ông Trump sẽ không chịu thua, và tuyên bố - dù không đưa ra được bất cứ bằng chứng nào - rằng các lá phiếu giả đã "trà trộn" vào phiếu bầu thật ở Pennsylvania. Có vẻ như tại cuộc họp báo này, ông Giuliani mới được thông báo về việc truyền thông loan tin ông Biden chiến thắng.

Luật sư của ông Trump cho biết phía ông sẽ tiếp tục đệ đơn kiện do các quan sát viên của Đảng Cộng hòa không được tiếp cận và cho phép kiểm tra các lá phiếu, dù ông cũng không đưa ra được bất cứ bằng chứng nào cho tuyên bố này.

