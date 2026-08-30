Chuyển nhầm 3 triệu, không ngờ lại làm hôn nhân chao đảo, chồng âm thầm làm thủ tục, đến khi cầm giấy của tòa trên tay tôi mới tá hỏa

Tôi cứ nghĩ đó chỉ là lời thách thức lúc tức giận.

Hôm đó, tôi phải chuyển khoản tiền hàng, chuyển vài đơn nên có một đơn tôi bị chuyển nhầm cho người khác. Số tiền không nhiều, chỉ 3 triệu nhưng phát hiện ra mình chuyển nhầm, tôi vội chuyển tiếp 10 ngàn nữa để xin lại nhưng chẳng thấy phản hồi. Tôi chờ cả buổi ngày hôm đó mà không thấy đối phương gọi điện nhắn tin gì. Cảm giác mình đã mất 3 triệu khiến tôi xót của vô cùng. Tối chồng về, tôi kể với anh, mong anh động viên vài câu cho đỡ tiếc của.

Thế mà anh lại trách tôi hậu đậu, vụng về, làm gì cũng không xong. Anh nói chỉ có tôi mới để xảy ra những chuyện rắc rối như thế, tiền nong mà không cẩn thận.

Nghe từng câu, tôi càng tức. Trước nay tôi bán hàng, tiền đến tiền đi nhiều nhưng chưa bao giờ sai sót. Có mỗi lần này tôi bất cẩn bấm thừa một số và không kiểm tra lại tên người nhận nên mới thế. Vậy mà chồng chẳng những không an ủi còn khiến tôi cảm giác mình là người vô dụng trong mắt anh.

Ảnh minh họa

Hai vợ chồng cãi nhau. Tôi tức quá, thu dọn vài bộ quần áo rồi bỏ về nhà mẹ đẻ.

Trong đầu tôi lúc ấy chỉ nghĩ, ở với nhau bao nhiêu năm mà đến lúc mình buồn vì mất 3 triệu, chồng cũng không thể nói được một câu dễ nghe. Tôi nghĩ anh giận vài hôm rồi sẽ đến đón. Nhưng anh không đến. Tôi chờ 2 ngày, rồi 5 ngày. Không một cuộc điện thoại xin tôi về.

Tôi càng tự ái, càng không chịu xuống nước.

Đến ngày thứ 18 thì anh nhắn rằng nếu tôi muốn ở nhà bố mẹ đến vậy thì ly hôn đi. Tôi đang nóng giận nên trả lời ngay là ly hôn thì ly hôn, tôi đồng ý.

Tôi cứ nghĩ đó chỉ là lời thách thức lúc tức giận. Sau đó, chúng tôi gần như không liên lạc.

Tôi vẫn làm việc ở kho, vẫn sinh hoạt bình thường, đôi lúc cũng thấy nhớ chồng nhưng tự nhủ anh sẽ phải suy nghĩ lại. Tôi chưa từng nghĩ anh thực sự muốn kết thúc.

Cho đến hôm nay, mẹ đưa cho tôi một phong bì có dấu của tòa án. Tay tôi run lên khi mở ra. Là giấy triệu tập tôi đến tòa để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc ly hôn.

Tôi đọc đi đọc lại mấy lần vẫn không tin nổi. Chồng tôi làm thật. Tôi ngồi chết lặng trên ghế, trong đầu cứ hiện lên chuyện 3 triệu hôm ấy. Một khoản tiền chẳng đáng bao nhiêu, một trận cãi nhau chẳng có gì quá lớn, vài câu nói trong lúc nóng giận. Vậy mà chỉ vì cả hai đều không chịu lùi một bước, cuộc hôn nhân của tôi giờ đã có ngày hẹn ra tòa. Phải chăng chồng tôi chỉ đang vin vào sự việc ngày hôm đó để ly hôn? Chứ chẳng cặp đôi nào ra tòa vì chuyện nhỏ nhặt này, phải không?