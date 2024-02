Chuyện nghề đặc biệt của cô gái chuyên mua quà giúp tỷ phú và hoàng gia, "đỉnh cao của sự xa xỉ" là lúc mua quà tặng người thương

Nicole Pollard Bayme là người sáng lập của Lalaluxe, công ty mua sắm cá nhân và quản lý thời trang có đầy đủ các dịch vụ sang trọng, cung cấp những mặt hàng và trải nghiệm có một không hai cho giới nhà giàu, quý tộc.

Danh sách khách hàng của cô còn bao gồm: Các nhà lãnh đạo cấp cao thế giới, chủ sở hữu đội thể thao nào đó, các vị CEO nổi tiếng ở Thung lũng Silicon (nơi đặt trụ sở của rất nhiều công ty hàng đầu thế giới về công nghệ cao như: Adobe Systems, Apple, Cisco Systems, Facebook), những người trong danh sách top 10 tỷ phú giàu nhất thế giới của Forbes và cả các "ông lớn" trong giới từ thiện, nghệ thuật và kinh doanh...

Nicole Pallard Bayme chuyên mua hàng khó tìm phục vụ các đại gia.

Việc phục vụ và "làm hài lòng" những khách hàng thuộc phân khúc cao cấp như thế đôi khi Nicole còn được đi du lịch quốc tế và sẵn sàng thực hiện bất kỳ phương án nào để vận chuyển hàng hóa dù tốn kém hơn.

Nicole nói với The US Sun: "Tôi đã từng nhận nhiệm vụ 'hộ tống' một chiếc túi Hermes Birkin cá sấu Himalaya được phủ 8 carat kim cương trên một chiếc máy bay phản lực có nhiều quy tắc an ninh riêng".

Cô nói: "Nó được làm từ phần da bụng cá sấu và được tạo ra ở một khu vực khác của nhà máy Hermes. Nơi đó không bao giờ có sự xuất hiện của các loại thuốc nhuộm nên nó hoàn toàn là nguyên bản da cá sấu".

Nếu có một điều mà Nicole và nhóm của cô luôn phải thực hiện một cách chuyên nghiệp, thì đó chính là "sự xa xỉ đến tận phút cuối".

Cô từng phục vụ cho một số người có địa vị cao nhất trên thế giới.

Cô nói: "Tôi đã cử các trợ lý đi khắp các bang của nước Mỹ khi tôi biết FedEx (công ty giao nhận kho vận Mỹ) sẽ không thể biến điều kỳ diệu thành hiện thực kịp thời".

Một ví dụ về công việc của Nicole sẽ chứng minh cho mọi người thấy sự xa xỉ là như thế nào.

Nhóm của cô được yêu cầu chọn một bộ trang phục thời thượng để khách hàng tặng cho vợ. Ngay lập tức, món quà được tuyển chọn kỹ lưỡng, bao gồm một chiếc váy cùng với túi xách và giày phù hợp cho "quý phu nhân". Mọi thứ đều diễn ra hoàn hảo, ngoại trừ kích cỡ.

Bất cứ điều gì khách hàng muốn, Nicole đảm bảo họ sẽ nhận được - ngay cả khi chỉ thông báo trước 24 giờ.

"Người chồng không biết kích cỡ của vợ mình là bao nhiêu và không có con số chính xác. Vì vậy chúng tôi ngay lập tức phải thuê thợ may từng làm việc với các diễn viên tham dự Lễ trao giải Oscar. Anh ấy đã sửa chiếc váy vừa vặn với cô ấy cho buổi hẹn hò vào ngày lễ Tình nhân của họ".

Đối với những người muốn có kim cương - hoặc bất cứ thứ gì do nhà thiết kế tự tay làm - Nicole luôn cung cấp.

"Chúng tôi có mạng lưới các đại lý và thợ kim hoàn quốc tế nên có thể tìm nguồn hàng như túi Hermes, đồng hồ Rolex và túi Chanel mới hot nhất một cách nhanh chóng và đưa chúng đến tay khách hàng nhanh nhất.

Cô thường xuyên tham dự Tuần lễ thời trang Paris để phục vụ các khách hàng khó tính.

Thường mất một chút thời gian để tạo ra các món đồ theo yêu cầu nhưng nếu ai đó muốn biến một viên đá quý thành món đồ trang sức, chúng tôi sẽ hoàn thành việc đó vài giờ trước ngày lễ Tình nhân".

Theo kinh nghiệm của Nicole, vào dịp lễ Tình nhân Valentine, thường là nam giới tặng quà cho phụ nữ. Trong đó nhiều người đàn ông tặng quà cho vợ/bạn gái trong vài ngày trước khi đến 14/2.

"Điều này dẫn đến rất nhiều sự cạnh tranh, nhưng đó là lý do chúng tôi sống và hướng tới vì chúng tôi luôn muốn mang đến cho khách hàng mọi thứ càng sớm càng tốt. Thông thường ở thế giới của giới nhà giàu, chỉ cần họ nói 'Tôi cần cái này' là chúng tôi lập tức bắt tay vào sản xuất.

Chẳng hạn như một chiếc túi Birkin màu đen với phần viền bằng vàng. Yêu cầu giao hàng 1 tuần trước ngày lễ Tình nhân.

Đó là thứ bạn không thể mua được trong cửa hàng và dù sao thì nó cũng sẽ hết hàng vì màu sắc cổ điển được yêu cầu nhiều nhất.

Họ biết rằng họ có thể tin tưởng chúng tôi sẽ tìm thấy phiên bản đặc biệt trong vòng 24 giờ".

Tình yêu có thể đơn giản theo cách của mỗi người, nhưng những khách hàng giàu có của Nicole thừa khả năng chi nhiều tiền cho những món đồ hàng hiệu.

Cô nhớ lại việc một người mua đã từng chi hơn 800.000 USD (19,5 tỷ VNĐ) để mua một chiếc vòng tay từ Cartier cho vợ. Món quà được giao kèm theo bóng bay màu đỏ và trắng.

Nicole cũng nhận thấy ngày càng có nhiều phụ nữ mua quà Ngày Galentine (một ngày kỷ niệm tình bạn dành cho phái nữ lấy cảm hứng từ một tập trong seri phim “Parks and Recreation”) cho bản thân và bạn bè.

"Tôi làm việc với các nhà lãnh đạo quyền lực trên thế giới là phụ nữ. Họ sẽ chiêu đãi bản thân và những người phụ nữ trong đời họ bằng những trải nghiệm trên máy bay riêng hoặc những chiếc túi thiết kế có khắc tên của mình.

Tôi thấy rất nhiều người đang biết cách yêu chiều bản thân, tôi nghĩ đó là một khoảnh khắc đẹp", Nicole nói.

Và đối với khách hàng của cô, việc tặng quà xa xỉ không chỉ giới hạn ở một ngày trong năm. Có lần, cô đã khiến một cửa hàng Chanel ở Beverly Hills phải đóng cửa vào ngày đầu năm mới để đón một gia đình hoàng gia đến thăm.

Phần lớn hoạt động kinh doanh của Nicole hiện diễn ra ở New York, Los Angeles, Paris, Riyadh, Ả Rập Saudi và những nơi xa xôi khác.

Nguồn: The Sun